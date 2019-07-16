S-400 sevkiyatı devam ediyor

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerine ait parçaların Türkiye'ye sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda Rusya'dan 3 uçak daha Mürted Hava Meydan Komutanlığına geldi. Türkiye'nin S-400 almasına tepki gösteren Washington ise yeni süreçle ilgili yapacağı açıklamayı ikinci kez iptal etti.

S-400 hava savunma sistemlerine ait parçaların Türkiye'ye sevkiyatı planlandığı gibi sürüyor.



12 Temmuz'da başlayan sevkiyat kapsamında 16 Temmuz Salı günü 3 uçak daha Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı. Böylece Rusya'dan gelen uçak sayısı 12'ye yükseldi.



Antonov-124 ile İlyuşin tipi kargo uçaklarının getirdiği parçalar, özel vinç ve ağır tonajlı TIR'larla hangarlara taşındı. Parçalar Türk ve Rus uzmanların kontrolünde indirildi.



Şu ana kadar Mürted'e; Füzelerin yerleşeceği tüpler, elektronik düzenekler, rampa, komuta kontrol ve radarlara ait bazı parçalar getirildi.



Sistemin füzeleri ise uluslararası havacılık kuralları nedeniyle deniz yolu ile taşınacak. Bu kapsamda füzelerin önce Samsun limanına, ardından da karayoluyla Ankara'ya taşınması bekleniyor.



S-400 hava savunma sistemlerinde 600 kilometre radar, 400 kilometre ise füze menzili bulunuyor. Tehdidi 10 saniyede algılayabilen sistemin füzeleri saniyede 4,8 kilometrelik hıza ulaşabiliyor.



Türkiye'yi S-400'lere karşı yaptırım uygulamakla tehdit eden Amerika'nın ise nasıl bir adım atacağı netlik kazanmadı.



Sistemlerin ilk parçalarının geldiği 12 Temmuz'da ABD Savunma Bakanlığı'nın bir basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuş ardından ertelenmişti. Son gelen bilgilere göre Pentagon, salı günü düzenleyeceği basın toplantısını da iptal etti.



ulusal.com.tr