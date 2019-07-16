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S-400 sevkiyatı kapsamında 11'inci uçak Mürted'e indi

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 11'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

S-400 sevkiyatı kapsamında 11'inci uçak Mürted'e indi

Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 10'uncu uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği kaydedilen paylaşımda uçağın fotoğrafı da yer aldı.

11'İNCİ UÇAK DA GELDİ

Sevkiyat kapsamında 11'inci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Hava savunma sistemlerimizde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef, ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak" demişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #mürted #s-400
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