banner1005
Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adı değişmeyecek
Sivas'taki İstiklal Caddesi'nin adı değişmeyecek
Spor kulüplerinden 15 Temmuz mesajı
Spor kulüplerinden 15 Temmuz mesajı
Dünyada 15 Temmuz anma programları
Dünyada 15 Temmuz anma programları
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

S-400 sevkiyatı sürüyor: 9'uncu uçak Mürted'e indi

S-400 savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında bir uçak daha bu sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na indi. Bakanlık tarafından "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." bilgisi paylaşıldı

S-400 sevkiyatı sürüyor: 9'uncu uçak Mürted'e indi

S-400 savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında bir uçak daha bu sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

Paylaşımda "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." ifadeleri kullanıldı.

9'UNCU UÇAK DA İNDİ

Bakanlık tarafından "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." bilgisi paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.