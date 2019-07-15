S-400 sevkiyatı sürüyor: 9'uncu uçak Mürted'e indi

S-400 savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında bir uçak daha bu sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na indi. Bakanlık tarafından "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." bilgisi paylaşıldı

S-400 savunma sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında bir uçak daha bu sabah saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na indi.



Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.



Bakanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, malzemelerin sevkiyatı kapsamında sekizinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.



Paylaşımda "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." ifadeleri kullanıldı.



9'UNCU UÇAK DA İNDİ



Bakanlık tarafından "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." bilgisi paylaşıldı.



ulusal.com.tr



