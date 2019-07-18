S-400 sevkiyatı sürüyor

S-400'e ait parçaların Türkiye'ye sevkiyatı 16'ıncı uçakla devam etti. 7'inci günde 2 kargo uçağı daha Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı.

11 Nisan 2017'deki anlaşma kapsamında S-400 hava savunma sistemlerine ait parçaların Türkiye'ye sevkiyatı devam ediyor.



12 Temmuz'da başlayan sevkiyatta bugün 2 uçak daha Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığına iniş yaptı. Böylece Rusya'dan gelen uçak sayısı 16 oldu.



Antonov-124 ile İlyuşin isimli kargo uçaklarının getirdiği parçalar, özel vinç ve ağır tonajlı tırlarla Türk ve Rus uzmanların kontrolünde hangarlara taşındı.



Mürted'e şu ana kadar füzelerin yerleşeceği tüpler, bazı elektronik düzenekler, rampa, komuta kontrol ve radarların bazı parçaları indirildi. Sevkiyat sürerken bazı parçaların da birleştirildiği ifade ediliyor.



Sistemin füzeleri ise uluslararası havacılık kuralları nedeniyle deniz yolu ile getirilecek. Bu kapsamda füzelerin önce Samsun limanına, ardından da karayoluyla Ankara'ya taşınması bekleniyor.



S-400 hava savunma sistemlerinde 600 kilometre radar, 400 kilometre ise füze menzili bulunuyor. Tehdidi 10 saniyede algılayabilen sistemin füzeleri saniyede 4,8 kilometrelik hıza ulaşabiliyor.





ulusal.com.tr