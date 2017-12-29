Amerika'da "derin kaygı ve endişe" yaratan S-400'ler için imzalar atıldı. Peki S400 neden önemli? Patriotlardan farkı ne? Türkiye neden S400'ü tercih etti? Ankara NATO'yu tehlike olarak mı görüyor? Ulusal Kanal bu soruları Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'a sordu. İşte yanıtlar...

Türkiye, Amerika'dan gelen tepkilere rağmen S400 füze sistemleri konusunda Rusya ile anlaştı. İmzalar atıldı. NATO'nun ve Amerika'nın tepki gösterdiği S400'lerin 2020 yılının Mart ayında teslim edilmesi bekleniyor.



Peki, Ankara Rus S400'ler için neden bu kadar ısrar etti? S400'leri patriotlardan ayıran özellikler neler?



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtladı. İlk soru "S-400'ler NATO için tehlike mi?"



Karataş, "S-400’ler bir savunma sistemi olup, saldırı silahı değildir. Türkiye’nin halihazırda eksik olan yüksek irtifa hava ve füze savunma sisteminde önemli bir boşluğu dolduracaktır. Yani NATO’ya karşı değil, Anavatanımızı tehdit edecek olan düşmanlara karşı kullanılacaktır. Bu şu anlamı taşımaktadır; Türkiye’ye karşı havadan gelebilecek ister NATO üyesinden olsun, ister olmasın kimden gelirse gelsin tehditlere karşı kullanılacak bir sistemdir." ifadelerini kullandı.



"NEDEN S-400?"



Karataş'a göre, hem Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetler, hem PKK terör örgütünün eylemleri hem de 15 Temmuz darbe girişimi NATO'nun Türkiye'ye düşmanca tutumunu gösteriyor.



"ABD ve Batı PKK ve FETÖ ile mücadelede Türkiye’ye karşı iki yüzlü bir politika uygulamakta ve terör örgütlerini desteklemektedir. ABD, yüksek teknoloji ürünü silahları hatta son yıllarda daha düşük kapasiteli silahları bile satmaktan vazgeçmesi üzerine Türkiye farklı kaynaklara ve işbirliği yapacağı ülkeler yönelmiştir. Türkiye elbette PKK/PYD’ye kara gücüm diyen, 21 Mart 1999’dan beri FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olan bir ülkeye karşı bazı yaptırımlar uygulayacaktır. Bunlardan birisi de siyasi karar gerektiren Rusya’dan S-400 alımı bir örnek olarak gösterilebilir."



S-400 Hava Savunma Füze Sistemi teknolojik olarak hem Amerikan yapımı Patriot PAC-3’den, hem de Türkiye’nin gündemine giren diğer hava savunma füze sistemlerinden daha gelişmiş düzeyde. S-400, radar ve füze menzili açısından Patriot PAC-3’ün yaklaşık 6 katı fazla menzile sahip. Sistemin mobil olması, Türkiye'nin tehdit değerlendirmesine göre füzenin istenilen yere konuşlandırabilmesine olanak sağlıyor.



S-400'lerin NATO sistemleri ile uyumlu olup olmadığı sorusu ayrıca önem taşıyor. Karataş'a göre bu teknik olarak mümkün ancak politik olarak asla NATO sistemine entegre edilmez.



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