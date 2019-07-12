banner1005
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir ziyareti
"Muğla'daki orman yangınından 350-400 hektar alan etkilendi"
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
Çelik: Ancak KKTC'nin hakları korunursa...
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

S-400 son dakikasının Amerikan basınına düştüğü an! Bakın ne söylediler

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin teslimatının başlaması, Amerikan basınında da geniş yer buldu. Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı. CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi

S-400 son dakikasının Amerikan basınına düştüğü an! Bakın ne söylediler

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı.

Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.

Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.

RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR

Ensonhaber'de yer alan habere göre, Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı.

TÜRKİYE, AMERİKA'YI DİNLEMEDİ

CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #s-400 #amerika
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.