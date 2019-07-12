S-400 son dakikasının Amerikan basınına düştüğü an! Bakın ne söylediler

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin teslimatının başlaması, Amerikan basınında da geniş yer buldu. Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı. CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi

Türkiye, Amerika'nın küstah tehditlerine aldırmadı ve Rusya ile S-400 anlaşmasını tamamladı.



Bu kapsamda Rus hava savunma sistemlerinin ilk parçaları Ankara'ya getirildi.



Türkiye'nin NATO ve Amerika'nın baskısına rağmen S-400'leri ülkeye getirmesi dünyada büyük yankı uyandırdı. Amerikan televizyon kanalı CNN, konuyu mercek altına aldı.



RUSYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İYİYE GİDİYOR



Ensonhaber'de yer alan habere göre, Moskova'dan yapılan canlı bağlantılarla Türkiye'nin S-400 alımını değerlendiren Amerikalılar, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin günden güne iyiye gittiğine vurgu yapıldı.



TÜRKİYE, AMERİKA'YI DİNLEMEDİ



CNN'nin Moskova muhabiri, Matthew Chance, Türkiye'nin Amerika'nın uyarılarını dinlemeyerek bu adımı attığını söyledi.



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