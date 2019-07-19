S-400 sonrası New York Times yazdı! "Türkiye daha güçlü daha bağımsız"

ABD'li New York Times Gazetesi'nde, S-400'lerin alınmasının ardından bir makale yayımladı. ABD'li gazete Türkiye'nin daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline gelmeye başladığını yazdı. New York Times ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın izlediği diplomasi ile uluslararası arenada daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştığını yazdı

New York Times Gazetesi, S-400 savunma sistemi anlaşmasıyla, Türkiye'nin ABD ve Rusya ilişkilerinin nasıl şekillendiğini yazdı.



Gazetede yayımlanan makalede Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın almasıyla Ankara'nın müttefiki Washington ile 'ilişkilerin gerildiği', Moskova ile ise geliştiği belirtildi.



Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alması Türkiye'deki bazı çevreler tarafından Türkiye'nin Rusya'nın kontrolüne girmesi olarak bilinçli olarak çarpıtıldı.



DİKKAT ÇEKEN YAZI



New York Times ise Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın izlediği diplomasi ile uluslararası arenada daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştığını yazdı.



"BAĞIMSIZLIK ARAYIŞI: Erdoğan, 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi, kendine göre, Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ile rekabete edebilecek kadar, daha güçlü, uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştı."



"AB VE ABD AFALLADI: Bunu yaparken de, müttefiklerini yabancılaştırma pahasına, çıkarları için tarafları manipüle etmekten çekinmedi. Çift taraflı kurduğu ilişkiler ile kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallatıyor."



Gazete ayrıca ABD yönetiminin terör örgütü PKK/PYD ile işbirliği içinde olmasının da Türkiye ile ABD ilişkilerine olumsuz yansıdığını yazdı. Putin'in, Astana süreciyle, Suriye'deki savaşa çözüm bulma çabalarında İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de yanına çektiği kaydedildi.



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