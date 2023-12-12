Saadet Partili Hasan Bitmez Hastaneye Kaldırıldı! TBMM'de Fenalaşarak Yere Yığıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzücü bir olay meydana geldi. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alarak konuşma gerçekleştirdi.

Hasan Bitmez, konuşmasını tamamlamasının ardından aniden fenalaşarak yere düştü. Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı.

Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.