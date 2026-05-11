Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan yeni yasa teklifinin nedenini açıkladı: "Türkiye baskın seçime gidiyor"

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ulusal Kanal'da yayınlanan "Liderler Özel" programında Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Aykut Diş'in sorularını yanıtladı.

2026 yılının sonbaharı için baskın seçim öngörüsünde bulunan Arıkan, Türkiye siyasetinde erken seçim ve baskın seçim tartışmalarının bir "çıkmaz" haline geldiğini belirtti. Saadet Partisi Lideri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilirken verilen "erken seçim tartışmaları bitecek" vaadine rağmen durumun değişmediğini ifade etti.

Arıkan, "Erken seçim, baskın seçim, ara seçim hep konuşulan şeyler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken vaatlerden biri de buydu; 'Artık Türkiye'de erken seçim tartışması olmayacak' vaadiydi. Ama baktık ki değişen bir şey olmadı, yine erken seçim talebinde bulunuluyor" ifadelerini kullandı.

'YÖNETİLEMEME KRİZİ'

Mevcut durumu bir yönetilememe krizi olarak tanımlayan Arıkan, "Tabii muhalefet seçimden kaçamaz, ne zaman nerede seçim varsa en güzel şekilde mücadelesini verir. Biz de dönem dönem ifade ettik; Türkiye'nin geldiği duruma baktığımızda bir yönetilememe krizi var. Birçok noktada problemler konuşuluyor ama iktidar da ısrarla seçime ihtiyaç olmadığını söylüyor" dedi.

BASKIN SEÇİM KANAATİ

Arıkan, erken seçimden ziyade bir baskın seçim hazırlığı yapıldığını iddia ederek "Gelişmelere şöyle biraz merceği büyüterek baktığımızda sanki erken seçim değil de baskın seçim olacakmış kanaati var.

Nereden biz bu kanaate vardık? Bu varlık barışından dolayı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bir yasa teklifi var malumunuz. Yurt dışından gelecek olan, nereden gelirse gelsin paradır, altındır, ziynet eşyalarıdır; hepsinin kayıt altına hiçbir kural olmadan alınacağı, hatta önümüzdeki uzun bir dönemde de gelir vergisinden muaf tutulacağı maddeleri Meclis'te konuşulacak. Bunun sebebi; Türkiye paraya boğulacak, Türkiye'de para bolluğu oluşacak bu dışarıdan gelen parayla beraber" açıklamasında bulundu.

'LARRY FİNK’İN TALEBİ YARIM SAAT İÇERİSİNDE YERİNE GELDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Larry Fink arasında yapılan görüşmeye de değinen Arıkan, "Bir diğer taraf da Larry Fink geldi. Uluslararası finansı yöneten, ciddi rakamda bir para yöneten finans uzmanı, Sayın Cumhurbaşkanıyla bir görüşme yaptı. Yıllardır Türkiye'de iş adamlarımızın, esnaflarımızın, çalışan insanlarımızın talepleri yerine getirilemezken o Fink'in talebi, tabir yerindeyse yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde anında yerine getirildi ve bu hafta da Meclis'e getirileceğini bunu öngörüyoruz. Onun talebi olarak geldi ve bu çıkacak uygulamayla da piyasada bir rahatlama olacak, faizlerin tekrar aşağıya inecek" dedi.

TÜRKİYE BASKIN SEÇİME DOĞRU GİDİYOR

Ekonomi yönetiminin seçim öncesi izlediği yöntemi eleştiren Arıkan, "Geçmiş seçimlere de bakarsak seçim öncesinde hep AK Parti'nin bir pansuman tedavilerle ekonomiyi rahatlattığına her seçimde şahit olduk. 2018-2023 seçimlerinden hemen önce faiz %8,5'lara düşmüştü ki seçim akşamı 'faizin nasıl belini kırdık göreceksiniz, enflasyonun da belini kıracağız' cümlelerini hep beraber duyduk. Ama 8,5 olan faizin 50'ye çıktığını, enflasyonun da 31-32'lerin bir türlü aşağıya düşürülemediğini gördük. Aynı senaryoyu izliyoruz. Burada bir baskın seçime doğru Türkiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

KAYIT DIŞI PARA

Yurt dışından kontrolsüz para girişine imkan tanındığını öne süren Arıkan, "Benim burada itirazım şuna; finans noktasında ülkenin rahatlaması elbette ilk baktığınız yerden doğru gibi değerlendirilebilir ama madencilerimiz sadece maaşlarını alabilmek için günlerce eylem yapıp, günlerce yürüyüş yapıp Ankara'da gösteri yaptıktan sonra sadece maaşlarını alırken; kayıt dışı para olan, tırnak içinde kara para girişinin önünü açacak uygulamaların gündeme getirilmesini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesini biz çok doğru bulmuyoruz" dedi.

Son olarak yasal süreçlerin baypas edildiğini savunan Arıkan, "Bu legal yollardan gelmeyen para için farklı bir yol açılıyor. Yani bu para, sonuçta yurt dışından para getirmenin bir yasağı yok, onun kuralları var, onun uygulanması gereken maddeleri var. O maddelerin hepsi baypas edilerek yeni bir yol açılıyor ortaya. Yani bir önceki uygulamada gelmeyen para yeni çıkacak yasayla Türkiye'ye geliyorsa insanın aklına bazı soru işaretleri geliyor. Orada bu metotla bir parasal rahatlama sağlanarak, bu yıl 2026 senesinin sonbaharında bir baskın seçim -erken seçim demiyorum- bir baskın seçime Türkiye hazırlanıyor" diyerek sözlerini tamamladı.