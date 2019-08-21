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Saadet Partisi kayyuma karşı

CHP'den sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da kayyum atamalarına karşı çıktı. Karamollaoğlu, kayyum kararıyla hukukun dikkate alınmadığını iddia etti. Oysa yasada hakkında soruşturma ve kovuşturma olan belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılabileceği yazıyor.

Saadet Partisi kayyuma karşı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının teröre verdiği desteği hiçe saydı. HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi.

Partisinin eğitim merkezinde konuştu Karamollaoğlu. Kayyum atamlarının hukuki olmadığını öne sürdü. Ancak HDP'li beledi başkanlarının terörist cenazelerine katılmalarından, örgüte yaptıkları destekten bahsetmedi.

Karamollaoğlu, atamalarından yargı sürecinden sonra yapılması gerektiğini söyledi, Hükümeti bu konuda eleştirdi.

Yargının dikkate alınmadığına dair benzer açıklamaları CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da yapmıştı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan bu iddiaya sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Reyhan, Anayasa'nın 127'nci maddesini ve Belediye Kanunu 47'nci maddesini hatırlattı.

Maddelerde suç işleyen ya da hakkında soruşturma olanların İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılabileceği belirtiliyor. Reyhan, "Bel. Başkanı görevden almak için "kesinleşmiş karar" aranmaz. CHP sözcüsü ya kanun bilmeyen bir cahil ya da HDP/PKK lehine algı yapıyor" ifadelerini kullandı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #chp #saadet partisi #Temel Karamollaoğlu
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