15 Temmuz sonrası geniş çaplı başlatılan FETÖ il mücadeleyi hedef alan Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma başlatıldı. FETÖ'den tutuklanan ve ihraç edilenlere sahip çıkan İslam'a "Türk milletini, devletin kurum ve organlarını aşağıla ile suçluyu övme" suçlamaları yöneltildi. Konu siyasetin de gündemindeydi.

Bu cümlelerin sahibi Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'a soruşturma açıldı.



Soruşturma "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından başlatıldı.



Cihangir İslam, 31 Ekim'de Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında 15 Temmuz sonrası FETÖ ile başlatılan mücadeleye karşı açıklamalar yapmıştı. İslam konuşma sırasında AKP'li milletvekillerinin tepkisiyle karşılaşmış, yer yer CHP'den ise alkış almıştı.



24 Haziran'da CHP'den milletvekili olup ardından Saadet Partisi'ne geçen İslam'a açılan soruşturma gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.



AKP, MHP ve İyi Parti'den Saadet Partili Cihangir İslam'ın açıklamalarına tepki geldi.



CHP'den ise farklı bir değerlendirme geldi.

"Parlamento hukuku açısından en önemli husus, o kürsüde her şeyin söylenebilmesi gerektiğini savunuyoruz"



Bu arada 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve Şanılurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Mehmet Yavuz da Saadet Partisi vekili İslam'a tepkiliydi.



