Seçime ilişkin son dakika açıklamları geliyor.. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili, "Abdullah Gül bir isim olarak masamızda var" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, Ulusal Kanal'da Baki Özilhan ile Sansürsüz Sohbet programına konuk oldu.



Özilhan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin kimi aday göstereceği sorusuna yanıt veren Ağdağ, "Sayın Gül bir isim olarak masamızda var. Ama kendisiyle bir şey konuşmuşluğumuz yok. Konuşma işi kolay" dedi.



Seçimde yapılacak olası bir ittifakı değerlendiren Ağdağ, "Biz şunu görelim istiyoruz; sonucu nasıl alacağız? İttifak yaparak mı, yapmayarak mı? İttifakta şu ittifakı tercih ederek mi, yoksa etmeyerek mi? Önümüzdeki seçimde süreci belirleyecek olan AK Parti'den en fazla oyu koparabilecek adaydır. Çünkü Tayyip Bey'in karşısındaki partilerin tabanları çok siyasallaştılar. Bir CHP tabanı çok siyasallaştı. Tayyip Bey'e ne kaybettirirse gidip ona oy verecek. Bugüne kadar karşı çıktığı yapılar, isimler olsa bile" ifadelerini kullandı.



Ağdağ, seçimin ikinci tura kalması ihtimalini ile ilgili, "Şimdi burada önemli olan AK Parti'den 10-15-20 puanın alınabilmesidir. Birinci turda örneğin bir durum çıktı, ikinci tura kaldı. İkinci tura kalan adayın bir muhalefettin bütün kitlesini toparlayabilmesi gerekir ikinci ise AK Parti tabanını kaygılandırmadan 'bu adamla değişim olursa bir sorun yaşanmaz' mantalitesinin verilmesi gerekir" dedi.



