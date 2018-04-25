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Saadet Partisi'nin adayı kim olacak? İşte Saadet'in oylattığı dört isim

Baskın seçim kararı sonrası partilerin göstereceği Cumhurbaşkanı adayları tartışılmaya devam ediyor. Seçime girecek partilerden Saadet Partisi ise isim arayışına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül, Abdüllatif Şener ve Haşim Kılıç arasında bir oylama yaptırdı

Saadet Partisi'nin adayı kim olacak? İşte Saadet'in oylattığı dört isim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirleme ile ilgili temaslarının yanısıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı. Online olarak kullanılan oy verme işlemi henüz bitmedi.

Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Genelbaşkanı, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ise Salı günü görüşmüştü.

Abdullah Gül'ün geniş bir ittifakın adayı olması değerlendirilirken, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin adayının kendisi olduğunu, adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi. Akşener'in açıklamasının ardından, CHP'li kurmaylar Abdullah Gül isminin gündemlerinde olmadığını duyurdular.


İŞTE O İSİMLER
Bu son gelişmelerin ardından Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı "Saadet kart" üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı.
Partinin üyelerine aday olması için sunduğu isimler ise şunlar:
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
AKP'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener
Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu.

(Habertürk)

Etiketler; #saadet partisi
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