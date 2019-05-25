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Saadet Partisi'nin EYT kararı belli oldu

Saadet Partisi'nin iftarına katılan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "SAADET PARTİSİ Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU ve İBB Belediye Başkanı Adayı Necdet GÖKÇINAR bey haklı mücadelemizde yanımızda olacaktır." ifadelerini kullandı

Saadet Partisi'nin EYT kararı belli oldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Saadet Partisi'nin iftarına katıldı.

Programa, Özüpak'ın yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetiyle ilgili açıklama yapan Özüpak, "SAADET PARTİSİ Genel Başkanı Temel KARAMOLLAOĞLU ve İBB Belediye Başkanı Adayı Necdet GÖKÇINAR bey haklı mücadelemizde yanımızda olacaktır." ifadelerini kullandı.

EYT'liler, bugün Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu ile görüşmüşt.

ulusal.com.tr

Etiketler; #saadet partisi #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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