Abdullah Gül ile AKP arasındaki kriz konuşulurken Saadet Partisi’nden dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanlığına adayı gösterileceği iddialarına değinen Karamollaoğlu, “Şu anda yorum yapmak için erken” ifadelerini kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Önce kulislerde Abdullah Gül’ün Saadet Partisinden aday gösterilebileceği iddialarına değindi.



Saadet Partisi lideri 1’inci tur için partisinin aday göstereceğini söyledi, gerekçelerini sıraladı.



Parlamento seçimlerinde ise ittifakların yapılabileceğini belirtti.



AKP ile Abdullah Gül arasındaki “kararname” tartışmasına da değindi Karamollaoğlu.



Televizyon ve gazete temsilcileriyle bir araya gelen Karamollaoğlu, basın mensuplarına Cumhurbaşkanlığı seçimine dair hazırladığı kitapçığı da dağıttı. Kitapçıkta, barajın kaldırılması isteniyor, ittifak konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiği söyleniyor.



ADİL SİSTEM ADİL SEÇİM KİTAPÇIĞI



- Yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalıdır.



- Partiler birbiriyle güç birliği yapabilmeli ve seçimlerde birbirlerine destek verebilmelidirler.



- TBMM içtüzüğü, güçlü ve etkin bir Meclis için düzenlenmelidir



- Cumhurbaşkanı adayı göstermek için gerekli olan imza süreci makul ölçüyü aşmayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.



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