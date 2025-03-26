Saadet Partisi’nden İmralı süreci uyarısı: "Dikkatli olunmalı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisi olarak en büyük itirazlarının İmralı sürecinin devam ederken, kent uzlaşısının suç gibi gösterilmesi olduğunu söyledi. “Sürekli çelişkili durumlarla karşı karşıya kalıyoruz” diyen Arıkan, bu durumu eleştirerek, Saadet Partisi’nin bu konuda net bir tutum sergilediğini ifade etti.

CHP'ye Destek Açıklaması

Partisinin genel merkezinde aralarında Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan'ın da olduğu basın mensuplarıyla iftar programında bir araya gelen Arıkan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arıkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası CHP'ye destek verdiklerini belirterek, “CHP’nin verdiği mücadelede, biz Saadet Partisi olarak üzerimize düşeni, her platformda dillendiriyoruz. Bülent Kaya ve Mustafa Kaya, Saraçhane’ye giderek görüşmeler gerçekleştirdiler, ben de sürekli telefonla irtibat halindeydim” diye konuştu.

Sokağa Çıkmak ve Temkinli Olmak Gerekiyor

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan eylemlerle ilgili konuşan Arıkan, geçmişte benzer bir durumda eyleme katıldığını ancak o dönemde rahmetli Erbakan’ın kendilerini sakin olmaya davet ettiğini söyledi. Arıkan, “Bugün insanlar sokağa çıkmalı ve haklı taleplerini dile getirmeliler. Ancak marjinal gruplara karşı herkesin temkinli olması gerekir” dedi. Ayrıca camilerde taşkınlıkların ve kamu mallarına zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

CHP'nin Önseçimi ve Sandığa Gidenler

Arıkan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek amacıyla yaptığı önseçime Saadet Partisi’nin de bazı üyelerinin katıldığını belirterek, “Bizim arkadaşlarımız da sandığa gidip oy kullandılar. Hangi partiye oy verdiklerine bakılmaksızın bu, demokratik bir tepkiydi” dedi.

Adaletin Herkese Eşit İşlemesi Gerekiyor

Arıkan, adaletin tüm kesimlere eşit şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayarak, “Geçmişte bir bakan kendi kurumuna dezenfektan sattı ama o bakan çiçeklerle uğurlandı. Bir belediye başkanı ise şehri parsel parsel sattığı iddiasıyla suçlandı ama hala siyasette boy gösteriyor. Bu çifte standart kabul edilemez” dedi. Ayrıca, görevden alınan beş belediye başkanı ve üç bakanın durumuyla ilgili bir tek savcının dahi görev almadığını belirtti.