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Saadet Partisinden McKinsey tepkisi

Maliye ve Dönüşüm ofisini denetleme yetkisi verilen McKinsey şirketine Saadet Partisinden de tepki geldi. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, şirketin birçok ülkeye iç karışıklık getirdiğini söyledi, devletin önemli belgelerine şirketin erişebileceğine dikkat çekti.

Saadet Partisinden McKinsey tepkisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın açıklaması düzenledi.

"Basit bir şirket değil" dedi Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, McKinsey şirketinin bir çok ülkede yaşanan karışıklıkların baş sorumlusu olduğunu belirtti.

Partisinin genel merkezinde konuşan Karamollaoğlu, devletin önemli sırlarının Amerikalı şirkete verilebileceğini söyledi, Genelkurmay arşivlerini hatırlattı.  

Enflasyon rakamlarına da değindi Karamollaoğlu.

Karamollaoğlu’nun gündeminde yerel seçimler de vardı. Bazı bölgelerde aday üzerinden ittifak kurulabileceği mesajını verdi.


HABER:DOĞUKAN ÇOBAN
KAMERA:UĞUR MARANGOZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #McKinsey
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