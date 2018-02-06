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Saadet Partisi'nden Vatan Partisi'ne ziyaret

Saadet Partisi'nden anlamlı ziyaret... Trabzon'da Saadet Partisi "şimdi kucaklaşma ve birlik zamanı" diyerek, Vatan Partisi’ni ziyaret etti

Mehmetçik vatan savaşında, içeride ve dışarıda emperyalizmin taşeronu terör örgütlerine göz açtırmıyor. 

Türk Milleti de hem Mehmetçiğini destekliyor, hem de daha da birbirine kenetleniyor.

Bu güzel kucaklaşmanın bir örneği Trabzon’da yaşandı. 

Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri Vatan Partisi’ni ziyaret etti.

Vatan Partisi Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral da ziyaretin anlamı ve zamanlaması bakımından önemini vurguladı, memnuniyetini dile getirdi.

HABER-KAMERA: İLYAS GÜMRÜKÇÜ
ulusal.com.tr

Etiketler; #saadet partisi #vatan partisi #trabzon
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