Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu

Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı belli oldu. Ankara'da yapılan Saadet Partisi'nin 9. Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa, Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan seçildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu
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Saadet Partisi, 9. Olağan Büyük Kongresi'ni gerçekleştirdi. Ankara'da Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede gündem maddelerinin görüşülmesi ve konuşmaların ardından yeni genel başkanın seçimine geçildi.

Genel Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Parti Sözcüsü Birol Aydın ile eski genel başkanlardan Mustafa Kamalak'ın genel başkanlık için aday adayı olduğu kongrede, delegelerden aday belirlenmesi için imza toplandı.

Saadet Partisi'nin yeni Genel Başkanı Mahmut Arıkan oldu - Resim : 1

Parti tüzüğüne göre, delege tam sayısının en az yüzde 15'inin desteğini alan Mahmut Arıkan ve Birol Aydın, genel başkanlık için yarıştı.

Kongrede, geçerli 1026 oyun 823'ünü alan Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin yeni genel başkanı seçildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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