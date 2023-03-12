Sabah Gazetesi Sabancı'ya savaş açtı

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, köşe yazısında Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı’ya ait Akbank hisselerine dair önemli iddialarda bulundu.

Dilek Güngör’ün “Malta'yı Türkiye'ye taşıdılar!” başlığı ile köşesine taşıdığı iddialar şöyle:

- Yahu çok tuhaf değil mi? Daha geçenlerde Suzan Sabancı Dinçer'in Miami'deki fotoğrafı, Dilek Sabancı'nın sözleri gündem olmadı mı? Her gün aile yeni bir bomba daha mı üretmek zorunda? Vallahi billahi özel olarak çabalamıyorum. İnsanın gözüne sokuyorlar.

- Biliyorsunuz, çarşamba günü Akbank ortaklarının açıklaması piyasayı karıştırdı. Dilek Sabancı ve Sevil Sabancı 50.9 milyon adet hisseyi borsada satmak için MKK'ya kaydının yaptırıldığını bildirdi. Borsada 'Hisseler satılacak' endişesiyle Akbank düştü. Meğer öyle değilmiş… Hisseler bir cepten, diğerine gidiyormuş… Aynı gün saat 16:48'de yaptıkları açıklamada ise hisselerin borsada satılmayacağı, yatırımcısı oldukları serbest özel fonlara devredileceğini belirttiler.

- Hayda buyur buradan yak… Niye bunu yapıyorlar dersiniz. Çünkü, Akbank 30 Mart'ta hisse başına 1.55 TL temettü dağıtacak. Dilek ve Sevil Sabancı'nın 50.9 milyon adet hissede yaklaşık 79 milyon TL temettüsü var. Bu hisse kendilerinde kalsa yaklaşık 13 milyon TL stopaj, ayrıca sınır aşıldığı için 4 milyon TL de gelir vergisi ödeyecekler. Şimdi bunu serbest fona devredip akıllarınca vergiden kaçıyorlar.

- Gerçi benimki de laf… Vergi cennetlerini seven bir aileden bahsediyoruz. 2019'da neredeyse maaile vergi cenneti Malta vatandaşı olmadılar mıydı!