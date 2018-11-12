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Sabah yazarı Engin Ardıç'a suç duyurusu

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusunda bulundu. 10 Kasım günü "Gülmek yasaktı" başlıklı yazısında Atatürk'e hakaret ettiği için suç duyurusunda bulunan CHP Gençlik Kolları üyeleri, İstanbul Adalet Sarayı önünde yaptıkları açıklamada Engin Ardıç için "Geçmişte FETÖ kumpaslarına destek veriyordu" dedi.

Sabah yazarı Engin Ardıç'a suç duyurusu

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, 10 Kasım'da “Gülmek yasaktı” başlıklı yazısında “Genelev de kapalı mıydı, çocuktum, bilmiyorum” ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç hakkında suç duyurusu yaptı.

Sözcü gazetesinden Can Özçelik'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda Ardıç'ın Atatürk'ü anma törenlerini Türk ulusunu aşağılayacak ve tahrik edecek bir şekilde yazdığı ifade edildi.  Suç duyurusunda Engin Ardıç'ın “Atatürk'ün hatırasına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlarını işlediği vurgulandı.

“FETÖ KUMPASLARINI DESTEKLİYORDU”

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Gençlik Kolları İl Başkanı Burkay Düzce, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir kesimin değil Türk ulusunun önderi olduğunu vurgulayarak Engin Ardıç'ın geçmişte FETÖ kumpaslarına destek verdiğini hatırlattı. Burkay Düzce şunları söyledi: “Dün FETÖ kumpaslarına alkış tutan Engin Ardıç, bugün belirli bir şekilde Türkiye'nin içini boşaltabileceğini düşünüyor. Bizler oldukça, Engin Ardıç ve onun gibi tetikçiler amaçlarına ulaşamayacaklar.”

Etiketler; #sabah gazetesi #engin ardıç #suç duyurusu #chp #istanbul chp #chp gençlik kolları
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