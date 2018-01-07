Sabah Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Abdullah Gül ile ilgili iki ihtimalin konuşulduğunu belirtti.

Müderrisoğlu dün yayınlanan yazısında AKP içinde Abdullah Gül üzerine kurulan denklemlerde, Gül'in AKP içinde güç kazanmaya çalıştığını belirterek, kadro ve finansmanının ayarlandığını söyledi.



İşte Müderisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü:



"...11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerine kurulan denklemler. AK Parti'de, Gül'ün daha aktif olacağı, bunun altyapısını, hatta finansman ve kadro boyutunu da planladığı kanısı giderek pekişiyor. Burada da "iki ihtimal" öne çıkıyor. İlk görüşe göre, Gül bir partinin veya muhalif bloğun adayı olarak sahne almayacak.



Aksine, 100 bin imza ile daha bağımsız, hatta günlük polemik ve çekişmelerin dışında bir isim olarak konumlanacak.



"Toplumsal uzlaşma, demokrasi, insan hakları, refah" gibi kavramlar etrafında bir tür değerler siyasetinin temsilcisi olarak elini güçlendirecek.



İkinci görüşe göre, Gül ilk etapta pazarlık marjını artıracak. Erdoğan ve kurmaylarında, "Yarışa girebilirim, kazanamasam bile size kaybettirebilirim" etkisi uyandıracak.



Günün sonunda Erdoğan ile masaya oturarak, AK Parti'nin 2019-2023 şekillenmesinde yeniden söz sahibi olmayı deneyecek. ..."



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