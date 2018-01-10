Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık gazetesindeki yazısının ilgili bölümü şöyle:
Hadis-i Şerif’te şöyle buyrulur:
“İnsanlar nasıl yaşarsa, öyle ölür.”
Kahramanlıklar yapmışsa, kahraman olarak ölür ve anılır.
Tersi ise layık olduğu üzere bilinir.
Gelelim bu hadisten hareketle Bahçeli’nin nasıl anılacağına!
Yaşar Okuyan, Namık Kemal Zeybek ve Selim Kaptanoğlu gibi isimler Türkeş’e atfen Bahçeli’nin MİT elemanı olduğunu söyleyip onun MHP’yi tasfiye görevlisi olduğunu yıllardır söylüyorlar.
Eğer bu iddia doğru ise bir ajanın, “milliyetçi önder” olarak tarihe geçmesi haksızlık olacaktı ama ilahi adaletin tecellisiyle Bahçeli’ nin gerçek yüzü ortaya çıktı ve onun Tayyip’in Saray’ından kadro alan taşeron olduğu ispatlandı. Bundan böyle tarih Bahçeli’yi (Kendi ifadesiyle) TC’yi silen adamın hizmetkârı diye yazacaktır.
NOT: Okurum resmini çekip gönderdi. İBB’ye ait İstanbul Kitap’ın Kadıköy İskele’deki kitabevinde FETÖ’cü Sedat Laçiner’in kitapları satılıyor. Buna izin veren hesap vermeli...
ulusal.com.tr
Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kaleme aldı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.