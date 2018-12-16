Ulusal Kanal programcısı ve Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Ulusal Kanal'da yayınlanan Alternatif programında CHP'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kesinleştiğini açıkladı. Sabahattin Önkibar'ın açıkladığı bilgilere göre 31 Mart Yerel Seçimlerinde Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu aday gösterilecek.

Ulusal Kanal programcısı usta gazeteci Sabahattin Önkibar, seçimlerde ittifak yapan CHP ve İyi Parti'nin Ankara ve İstanbul adayının kesinleştiğini açıkladı. Buna göre, Ankara'da Mansur Yavaş, İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilecek.



Sabahattin Önkibar'ın açıklaması şöyle:



'Ankara'da Mansur Yavaş'



Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 99 tamam. MHP Ankara'da aday çıkatmayıp AKP'yi destekleyeceğini söyledi. Tabi milliyetçi seçmen Bahçeli öyle istedi diye oy vermez. Bakacak, Mehmet Özhaseki mi? Mansur Yavaş mı diyecek onaa göre oy verecek. CHP'den giriyor. Bir ara İyi PArti'den dendi, ama Mansur Yavaş hayır, CHP'den girmem lazım dedi. İYi Parti'den girmiş olsaydı sol seçmen de küsebilirdi. CHP'den girdi ve tutarlı davrandı. Yüzde 99 aldığım bilgiler Kemal Bey'in en yakın çevresinden Ankara'da Mansur Yavaş.



'İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'



İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. Çok tanınmıyor ama pırıl pırıl namuslu hasyisetli şerefli onurlu ve çok başarılı. Beylikdüzü'ne gidin bakın, ben oraların dağ tepe olduğu dönemleri de bilirim. Avcılar'dan ötesi yoktu. Bugün Beylikdüzü İstanbul'un farklı bir merkezi oldu, gerçekten çok farklı şeyler yaptı. Kısa sürece İstanbul'un cazibe merkezi olan bir yer. Ekrem İmamoğlu Karadenizli oyları da alabilir. Merkez sağ cenahtan ANAP'ın oylarını Doğru Yol'un oylarını ve milliyetçi oyları da alabilir. Son derece dinamik, tek dezavantajı tanınmaması. Hakkında olumsuz tek bir şaibe söyleyemediler.