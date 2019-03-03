Gazeteci Yazar Sabahattin Önkibar, Ulusal Kanal'daki Alternatif programında 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Önkibar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde zorlanacaklarını anladıkları için anketlere tavır aldığını söyledi. Önkibar, ' AKP'nin gerçekten başı dertte' dedi

Ulusal Kanal'da her hafta Pazar günleri yayınlanan Alternatif programında konuşan Gazeteci Yazar Sabahattin Önkibar, 31 Mart yerel seçimlerine değindi. Önkibar, AKP'nin seçimlerde zorlanacağını dile getirdi.



Önkibar, "1977 seçimlerinden beri bütün seçimleri çok yakından izlerim... Hangi siyasetçi ankete tavır aldı ise kaybetti... Gözlemim o. Anketlere güvenmiyorum diyen siyasetçi o gün, bugün hep kaybetti. Bugüne kadar 10 küsur seçime girip kazanan AKP, bugüne kadar tek bir seçimde dahi anketler için olumsuz bir söz etmemişti. Bugün bu noktaya geldi. Neden?" diye sordu.



Önkibar şöyle devam etti: "Nedeni şu, anketler AKP'nin başaşağı olduğunu gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan gibi biri anketlere güvenmiyorum diyorsa, AKP'nin gerçekten başı dertte. Bu itibarla Erdoğan asılıyor, paniği gösteren görüntüler veriyor. Her yerde beka, zillet, illet diyor. Bütün meydanlarda adeta Kurtuluş Savaşı'na çıkmış görüntüler veriyor. Bu paniğin, endişenin yansımasıdır."



"Bir belediye başkanlığı seçimi nasıl beka seçimi olabiliyor? İstanbul'da seçilen bir belediye başkanını (Kadir Topbaş) alaşağı ettiniz, Türkiye'nin bekası tehlikeye girmedi" diyen Önkibar, "Türkiye bir belediye seçimiyle yıkılacaksa vay benim halime... Bu, Ülkücü seçmeni konsolide etmek, AKP'nin yanına taşımak için yapılıyor. Asıl beka sorunu, Tayyip Erdoğan'ın iktidarını, Devlet Bahçeli'nin de koltuğunu kaybetme endişesidir... Tayyip Erdoğan'ın artık sözü kalmadı adeta. Beka noktasında aman oyuna gelmeyin" ifadelerini kullandı.



EKONOMİK KIYAMET



Önkibar, "1 Nisan'dan sonra ekonomik kıyamet var. O kadar zordalar ki benzine pompa fiyaetını yansıtıyorlar. O kadar zordalar. Bütçe 33 milyar TL eksi verdi. Tamamen kandırmaya yönelik bir fotoğraf var" dedi.



BİNALİ YILDIRIM O KÖRPÜLERİN ÖNÜNDE NASIL POZ VERİYOR?



Önkibar, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'la ilgili de şunları söyledi: "Binali Yıldırım İstanbulluların karşısına nasıl çıkıyor? O köprülerin yanında poz vermeye ben hicap duyardım. O köprüler gelecek nesillerimizi ipotek altına aldıran, Türkiye'ye vurulan en büyük vurgunlardan biri... Bir köprünün maliyetiyle 10 köprü yapılır. Demirel'in yaptığı köprü 8 lira, senin körün 103 lira... İstanbul sizin döneminizde beton denizine döndü. Hala İstanbullulardan hangi yüzle oy istiyorsunuz?"

