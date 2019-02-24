Gazeteci Yazar Sabahattin Önkibar, Ulusal Kanal'da yayınlanan Alternatif programında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ağır eleştirilerde bulundu. Akşenir'in tam bir hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Önkibar “Yazıklar olsun!” dedi

Ulusal Kanal'da Pazar günleri yayınlanan ve gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Alternatif programı yine damga vurdu. Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, İyi Parti lideri Meral Akşener'in boş bir siyaset yaptığını kaydetti.Önkibar şunları söyledi:“Meral Akşener’den çok ümitliydim. Ben de başlangıçta çok destek verdim ama olmadı. Tam bir hayal kırıklığı, tam bir facia! Bir ümidimiz vardı, o ümitleri bile boşa çıkardı. Bir insan bu kadar mı boş olur! Sadece zarf, mazrufu yok. Yazıklar olsun.Bunu ben söylemiyorum, Ümit Özdağ bile haftalardır başkanlık kurulu toplantılarına katılmıyor. Akşener ise milletvekili olamadığı için Bahçeli’ye karşı çıktı. Buna rağmen sokakta karşılığı var diye destekledik ama tam bir hayal kırıklığı.”“Ben Devlet Bahçeli'yi, Tayyip Erdoğan'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu neden eleştiriyorum? Şahsi bir meselem mi var?” diye soran Önkibar “Benim amacım Türkiye'nin bekası. 80'lik dedeler eksi 3-5 derecede 2 kilo domates kuyruğunda. Bu ülkede her dakikada bir hırsızlık oluyor. Ülkede insanlar çöplükten beslenir hale geldi” ifadelerini kullandı.