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Sabahattin Önkibar'dan Şerdil Dara Odabaşı ve Özgen Nama yazısı: CHP'den Kadıköy ve Sancaktepe'ye HDP’li aday

Aydınlık gazetesinin usta yazarlarından Sabahattin Önkibar, bugünkü yazısında CHP'nin belediye başkan adaylarından Şerdil Dara Odabaşı ve Özgen Nama hakkında "Evet CHP, Atatürkçülerin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul-Kadıköy’e HDP’li birini belediye başkan adayı yaptı. Keza ODA TV’nin yazdığına göre Sancaktepe’den aday gösterilen Özgen Nama da HDP’li imiş." ifadelerini kullandı

Sabahattin Önkibar'dan Şerdil Dara Odabaşı ve Özgen Nama yazısı: CHP'den Kadıköy ve Sancaktepe'ye HDP’li aday
Sabahattin Önkibar'ın yazısı şöyle:

"Şaka değil, aynı ile vaki.

Evet CHP, Atatürkçülerin en önemli merkezlerinden biri olan İstanbul-Kadıköy’e HDP’li birini belediye başkan adayı yaptı.

O isim Şerdil Dara Odabaşı.

Urfa Siverekli olan Şerdil Dara Odabaşı’nın ağabeyi daha önce AKP’den Siverek adayı olmuştu.

Ve işte Şerdil Dara’nın HDP’li olduğunu gösteren belge yani attığı tweetlerden sadece ikisi:

- “Bu gece Kawa’nın özgürlük ateşini yaktığı gece. Nevroz Piroz Be.”

- “Beyaz Toros iş başında. Kurşunlarınızdan korkmuyoruz. Kazanacağız...”

Keza ODA TV’nin yazdığına göre Sancaktepe’den aday gösterilen Özgen Nama da HDP’li imiş.

Peki Kılıçdaroğlu bunu niye mi yaptı?

1- ABD, AB ve FETÖ’den HDP ile kolkola gir tavsiyesini aldı ve o emri yerine getirdi.

2- CHP içindeki Aralıkçılar Çetesini tatmin etmek ve seçim sonrasında genel başkanlık koltuğunu korumak için.

Bu arada Beşiktaş’a aday yapılan Rıza Akpolat ise Erdoğan Toprak isimli Fetullah’ın çok çok sevdiği CHP milletvekilinin manevi oğludur."

ulusal.com.tr
Etiketler; #sabahattin önkibar #aydınlık #hdp #chp #Kadıköy #Sancaktepe #şeril dara odabaşı #özgen nama
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