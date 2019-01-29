Yerel seçimlerde HDP ile CHP - İyi Parti koalisyonu gün yüzüne çıktı. İyi Parti Manisa milletvekili, Tamer Akkal, "Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan parti, birçok büyükşehirde ittifaka destek oldu " diyerek partisinden istifa etti. Ankara, İzmir ve İstanbul'da CHP ve İyi Parti'ye destek veren HDP, ilk seçim ofisini Kars'a açtı. Kars'ta HDP'nin en büyük korkusu Vatan Partisi adayı efsane Başkan Tuncay Mutluer...