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Sabahattin Önkibar: Melih Gökçek bu yüzden panikte

Önkibar, "Erdoğan böyle birini yaralı aslan gibi bırakmaz. Dolayısıyla Melih Gökçek istifa ettikten sonra ailece büyük soruşturmaya/operasyona uğrayacağı Ankara kulislerinde yankılanıyor. Melih Gökçek bu yüzden panikte. İstiyor ki, belediye başkanlığından sonra bana dokunulmasın" dedi

Sabahattin Önkibar: Melih Gökçek bu yüzden panikte

Ulusal Kanal programcısı ve Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili çarpıcı kulis bilgisini açıkladı. Melih Gökçek'in istifası sonrası büyük bir soruşturma başlayacağını söyleyen Önkibar, "Erdoğan böyle birini yaralı aslan gibi bırakmaz. Dolayısıyla Melih Gökçek istifa ettikten sonra ailece büyük soruşturmaya/operasyona uğrayacağı Ankara kulislerinde yankılanıyor. Melih Gökçek bu yüzden panikte. İstiyor ki, belediye başkanlığından sonra bana dokunulmasın" dedi.

Önkibar'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Melih Gökçek panikte. Şunun için istifa etmiyor: İstifa ettikten sonra imajının bertaraf edileceğini, bazı operasyonlara uğrayacağını düşünüyor. Melih Gökçek imkanları çok olan bir belediye başkanı. Erdoğan böyle birini yaralı aslan gibi bırakmaz. Dolayısıyla Melih Gökçek istifa ettikten sonra ailece büyük soruşturmaya/operasyona uğrayacağı Ankara kulislerinde yankılanıyor. Melih Gökçek bu yüzden panikte. İstiyor ki, belediye başkanlığından sonra bana dokunulmasın. Erdoğan muhtemeldir ki, Melih Gökçek'i etkisiz hale getirecek. Eğer kendisine sıkıntı vermeyeceğine inanırsa bir başdanışmanlık verir, o şekilde muhafaza eder. 

Tayyip Erdoğan, şu anda bireysel olarak varlık-yokluk mücadelesi veriyor. Erdoğan iktidardan indiği an yok edileceğinin farkında. Onun için iktidardan inmemek için her şeyi yapmaya hazır"

ulusal.com.tr

Etiketler; #sabahattin önkibar #ulusal kanal #aydınlık gazetesi #melih gökçek #erdoğan #ankara
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orhan - 4 gün önce
senin bir sucun yoksa kimse sana dokunmayacaktir, sen ne suc isledin ki, seni herkes sade, dürüst, namuslu bir vatandas olarak bilir korkma korkma bir sey yok.
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