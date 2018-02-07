Sabahattin Önkibar, "Muharrem Bey kusura bakmayın ama böyle sığ bir sözü ancak bilgi düzeyi gazetede okumaktan ibaret olanlar edebilir" dedi.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, CHP Genel Başkan adaylarından Muharrem İnce'nin "Ben 1920’ların Türkiye’sine dönmek istemiyorum" sözlerini değerlendirdi. Önkibar, "Sırf, AKP yoldaşı Nagehan’a cici görünebilme adına edilen şu lafa bakar mısınız! Muharrem Bey kusura bakmayın ama böyle sığ bir sözü ancak bilgi düzeyi gazetede okumaktan ibaret olanlar edebilir. Aşağıladığın ya da küçümsediğin 1920’lı yıllar, sadece bir bilinç ve milletin yaratıldığı Türk’ün yeniden varoluş dönemi değil aynı zamanda Anadolu’nun bin yılık en büyük kalkınma destanıdır. Keza küçümsediğin Köy Enstitüleri aydınlanma fenerlerimizdi. Sahi başka konu yokmuş gibi Nagehan gibi bilinen birine üstelik telefonda o konularda bu mesajları vermeye niye gerek duydunuz?" dedi



Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık gazetesindeki "Nagehan için Atatürk’e laf eden Muharrem!" başlıklı yazısı şöyle:



"Önce bir tespit:



Muharrem İnce’ye verilen oylar kendisine mi yoksa Kılıçdaroğlu’na tepki mi tartışmalıdır.



Öyle çünkü İnce’ye oy veren 447 delegenin Muharrem Bey’in adaylığına imza atmaması sadece korkuyla açıklanamaz.



Doğrudur Muharrem İnce cevval ve iyi bir sokak demagogu ancak CHP gibi dev bir siyasi yapıya önderlik edebilecek derinliği ve karizması var mı kuşkuludur.



Buna ilaveten Muharrem İnce’nin toplumda ümit adam olması kolay değil zira kurultay sürecinde verdiği ve kabul ettirebildiği tek bir mesajı yoktur... Kılıçdaroğlu’yla “İki seçimi kaybeden CHP’nin başından gider” demekten başka nerelerde ayrışıyor bilen yok çünkü ortaya koyamamıştır.



Muharrem İnce, ekibi, söylemleri ve programıyla değil sadece Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarısızlığı üzerinden siyaset yapan figür görüntüsündedir ve popülizmi çağrıştırmaktadır. Oysa CHP’yi son 70 yılda ilk defa zirveye taşıyan Ecevit’in Mülkiyeliler Grubu diye bilinen bir çalışma ekibiyle millete verdiği köklü mesajları vardı.



Bakın size Muharrem Bey’in yüzeyselliğini resmeden ilginç bir enstantane:



İnce, AKP ile Tayyip Erdoğan’ın silahşoru olarak bilinen Nagehan Alçı’ya hemen kurultay sonrasında şunu söylüyor:



“Ben 1920’ların Türkiye’sine dönmek istemiyorum. Bu saatten sonra Köy Enstitüleri mi kuracağız...”



Sırf, AKP yoldaşı Nagehan’a cici görünebilme adına edilen şu lafa bakar mısınız!



Muharrem Bey kusura bakmayın ama böyle sığ bir sözü ancak bilgi düzeyi gazetede okumaktan ibaret olanlar edebilir.



Aşağıladığın ya da küçümsediğin 1920’lı yıllar, sadece bir bilinç ve milletin yaratıldığı Türk’ün yeniden varoluş dönemi değil aynı zamanda Anadolu’nun bin yılık en büyük kalkınma destanıdır.



Keza küçümsediğin Köy Enstitüleri aydınlanma fenerlerimizdi. Sahi başka konu yokmuş gibi Nagehan gibi bilinen birine üstelik telefonda o konularda bu mesajları vermeye niye gerek duydunuz?"



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