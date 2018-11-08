Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı

Türkiye’de erdem kavramının artık bir karşılığı kalmadı zira kimlikler düzleminde bölünen ülkede herkesin kendine göre bir erdem ve değerler tanımı var.



Adam hırsızlık yapıyor, bunu ‘Allah için’ diye açıklıyor.



Adam zulmedip, başkalarının hakkını gasp ederken “dava” diyor.



En dramatiği kendine ulema dedirtenlerin, “Yolsuzluk hırsızlık değil” diyebilmeleri...



Evet günümüzde erdemin ve hasletin yerini güç aldı.



İnsanlar sadece beklentiye, güce ve korkuya boyun eğiyor.



Bu ülke 12 Eyül 1980 dönemine kadar kamuda hırsızlığı bilmezdi zira o döneme kadar “Benim memurum işini bilir” anlayışı yoktu.



Ne zaman dinciler devlete sızdı, çürüme ve çöküş o gün başladı, zira Allah’ı kandıran herkesi kandırıyor...



İşte ABD’nin yeni PKK planı



Ne oldu da Fırat’ın doğusunda PKK’lı teröristlerle volta atan ABD; Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi bölücü-katil önderlerin başlarına toplamda 12 milyon dolarlık ödül koydu sorusunun cevabı şunlardır:



-ABD, PKK’yı meşrulaştırıp devletleştirmek istiyor ki Suriye’de PKK-YPG’ye verdiği binlerce TIR dolusu silah bunun kanıtıdır.



-Bu amaç doğrultusunda PKK için yeni imaj ve yönetim kadrosu oluşturmak istiyor.



-Bunun ilk adımı, PKK’nın mevcut katil önderlerinin üstünü çizmesidir ki ABD Marksist-Leninist kökenden gelen ve İran ile iyi ilişkileri bilinen mevcut PKK lider kadrosuna güvenmiyor ve kullanma tarihlerinin dolduğunu düşünüyor.



-ABD ayrıca attığı bu adımla, Rusya-Almanya ve Fransa ile ortak kareye giren Türkiye’ye güya jest yapıyor ki hatırlayın aynı ABD son günlerde İran ambargosundan muaf tutma ve Halk Bank cezası gibi konularda Türkiye’nin sırtını sıvazlamıştı.



-Bütün bu gelişmelerin CIA’nın yeni Başkanı Gina Haspel’ın Ankara’ya yaptığı ziyaret sonrası olması tesadüf olarak açıklanamaz.



-İlaveten ABD bölgede Türkiye’ye rağmen bir ‘PKKistan’ kurup yaşatamayacağını görüp, güya bölücü örgütü rehabilitasyona soktuğu mesajını vermek istiyor.



-Önümüzdeki günlerde ABD’nin Türkiye’deki iktidara seçim hediyesi olarak bu isimleri yakalayıp teslim etmesi ihtimal dahilindedir.



-Bir başka boyut ABD attığı bu adımla Türkiye’nin Rusya ve İran ile bölgede kader birliği yapmasının önüne geçmek istiyor.



-Bütün bunlara ilaveten ABD bu hamlesiyle Türkiye’deki iktidara kendince yeni bir Kürt açılımı zemini inşaa ediyor.



Önce TÜİK, şimdi Sayıştay!



Hatırlayalım.



Bir ay önce enflasyon aylık yüzde 6.3 çıkınca TÜİK Başkan Yardımcısı Enver Taşçı sürpriz bir şekilde görevden alınıp yerine Berat Albayrak’ın önerdiği isim getirilmişti.



İlginç olan Enver Taşçı’nın TÜİK’te enflasyon oranlarını belirleyip açıklayan birimi yönetmesiydi.



Ve yine benzer bir örnek.



Son dönemde belediyeler dahil bütün kamu kurumlarında yapılan yolsuzluk ve savurganlıkları belgelerle açıklayan Sayıştay’ın Başkan Yardımcısı Fikret Çöker de görevinden alındı ya da ayrıldı.



Rastlantıya bakın Fikret Çöker, Sayıştay’da denetimlerden sorumlu başkan yardımcısıydı.

Hayır bu olanlar tesadüf değildir.

Belli ki iktidar artık TÜİK rakamları ve Sayıştay raporlarına bile tahammül edemiyor.

Medyayı bitirdiler yetmedi, görüyorsunuz TÜİK ve Sayıştay dahil her yere müdahale var.