Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı.

Başlık bana değil, dünyaca ünlü Bloomberg’e ait.



Gavur sallamış demeyin, gidişat oraya!



Bahçeli ile Kılıçdaroğlu varlıkları ile Tayyip’in 2023 seçimlerini bile garanti etmiş durumda.



Peki 2033 sonrası mı?



Damat Berat dönemi başlar ki, o ne kadar sürer meçhul.



Hayır kötümser ya da felaket tellalı değilim, olacağı önceden duyuruyorum.



Göreceksiniz Mart 2019 mahalli seçimleri sonrasında Türkiye fiilen değil resmen AKP devleti olacak.



TÜRK FUTBOLUNUN YIKICILARI VE YAPICILARI!



Yıl: 2002.



Hiçbir spor kulübü maddi olarak yıkımın eşiğinde değil.



Yıl: 2018.



Abartısız bütün Süper Lig ve Birinci Lig takımları, haczin yani yıkımın eşiğinde.



Masal anlatmıyorum, bilançolar ortada.



Fenerbahçe’nin borcu 600 küsur milyar avro civarı ki, bunun eski paramızla ifadesi 4 katrilyon lira demek.



Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor dahil istisnanız her takımın geliri bugün bankalar tarafından temlikli.



Bunun yegane sorumlusu ülkeyi yöneten iktidar zira, her alanda olduğu gibi spor ve futbol politikası sadece kulüpleri ele geçirmeye endeksli.



Altını çizerek yazıyorum.



Ali Koç eğer Fenerbahçe Başkanlığı’na talip olmasaydı, FB Katarlılara satılacak, peşi sıra GS, BJK ve Trabzonspor aynı akıbeti paylaşacaktı çünkü borçlar ortada. Hiçbir takım kıpırdayacak durumda değil.



Ali Koç cebinden 50 milyon dolar vermenin yanısıra, Koç Grubu şirketleri Fenerbahçe’ye sponsor oldu ve Atatürk’ün Fenerbahçesi Arap şeyhlerine peşkeş çekilmekten kurtuldu.



Ayrıca Ali Koç’un FB’yi sahiplenmesi diğer camialara gönül vermiş iş insanlarına moral ve teşvik unsuru oldu.



Sonuç ortada.



AKP futbolu yere serdi, Ali Koç zihniyeti ise rasyonel yönetimle onu tekrar ayağa kaldırmaya uğraşıyor.



ATATÜRK OLMASA EZAN OLMAZDI!



Diyorlar ki Andımız’ı isteyenler Türkçe ezan okutmak isteyenler.



Yani, “Türküm, doğruyum, çalışkanım” diyenler ezan düşmanı öyle mi?



Böyle bir yakıştırma yapmak zuldür, zul.



Altını çizerek yazıyorum o çılgın Türkler olmasa bu ülkede bugün muhtemelen ezan okunamayacaktı zira İslam o yıllarda emperyalizmin kullanımındaydı.



Hatırlayın kurtuluş günlerimizde İngiliz uçaklarından atılan bildirilerle Atatürk ile arkadaşları İslam düşmanı yani kafir ilan edilmişti.



Bugün bu ülkede 100 bin cami var ve beş vakit ezan okunuyor ise bu aşağılanan o Türkler sayesindedir.



Türk, İslamın kılıcıdır, kim tersini söylüyor ise karanlıktır.



O TAZMİNATLARI KILIÇDAROĞLU DEĞİL, CHP ÖDEMELİ!



Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bölümü Tayyip Erdoğan’a olmak üzere 900 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmiş.



Gerçi karar kesinleşmedi lakin bulunduğumuz ortam itibarıyla ben bu tabloya şaşırmadım.



Şaşırdığım husus Kemal Bey’in bu cezayı ödemek için Burhaniye’deki yazlığını satmasıdır.



Hayır Kemal Bey bunu siz değil CHP ödemeli, zira sizin yaptığınız kişisel kavga değil, partiniz ve ülkeniz adınadır.



Bu mücadelede eğer böyle bir gelenek başlatırsanız, parası olmayan susacak ve muhalefet edemeyecek demektir. Oysa Hazine, CHP ve diğer partilere bunun için yani siyasi faaliyet adına yardım yapıyor.