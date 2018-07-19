Aydınlık Gazetesi yazarı usta gazeteci Sabahattin Önkibar, bugünkü köşesinde CHP'nin Erdoğan'ı neden yenemeyeceğini yazdı. "Tayyip soldan yıkılmaz. Erdoğan’ı CHP ile yıkmaya çalışmak, ona makamı altın tepside sunmaktır ki 16 yıldır hep öyle oldu." diyen Önkibar, "CHP’li ve solcu dostlar kabul etmek istemiyor, lakin realite budur." şeklinde yorumladı.

İşte Sabahattin Önkibar'ın bugünkü yazısı:



KURULTAY için gereken imzalar toplansa da toplanmasa da! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu alaşağı etse de edemese de! Daha ileri gideyim. Bu dağınıklıkta çok zor ya! Diyelim CHP mahalli seçimlerde İstanbul ile Ankara’da kazandı ve rüzgar aldı. Emin olun böyle bir durumda bile CHP Tayyip Erdoğan’ı Başkanlık yarışında yine geçemez, yani yüzde 50 artı bir oya erişemez. CHP’li ve solcu dostlar kabul etmek istemiyor, lakin realite budur.



SOLDAN YIKILMAZ

Yıllardır aynı şeyi yazıyorum. Tayyip soldan yıkılmaz. Erdoğan’ı CHP ile yıkmaya çalışmak, ona makamı altın tepside sunmaktır ki 16 yıldır hep öyle oldu. Türkiye’nin sosyal ve siyasal gerçeği ortadadır. 1977 seçimleri hariç, onlarca yıldır CHP ile türevleri yüzde 35 dolayında oy alıyor. 1999’da Ecevit’in DSP’si yüzde 22 alırken, CHP yüzde 9’da kalmıştı ki toplarsanız yine yakın orandır. AKP ve Tayyip Erdoğan’la beraber algı operasyonları ile bu tablonun muhafaza edildiği keza kanıtlı.



ATATÜRK CHP’NİN BAŞINA GEÇSE?

Geleneksel CHP, artı ondan kopan HDP, eşittir yüzde 35’tir. Ama Muharrem İnce yüzde 30 aldı demeyin, orada İyi Parti’nin 3 puanı ve bir miktar da HDP oyu var. Velev ki yüzde 30 ya da 40-45 alsın, yetiyor mu? Bugün CHP amblemi ile yüzde 50 oya ulaşmak imkansızın ötesidir. Sevgili Hulki Cevizoğlu’nun dediği gibi Atatürk dirilse ve CHP’nin başına geçse, bu yine mümkün olamaz, zira toplumsal yapı ortada. Tayyip Erdoğan’ın seçimdeki şampiyonluklarının temel esprisi işte budur.



AKŞENER, MERKEZ SAĞ’I DOLDURAMADI

Erdoğan, 16 yılda sadece 2007’de Mehmet Ağar-Erkan Mumcu bloklu merkez sağ seçenekle tehdit edilmişti ki hatırlayın, o birliktelik perde gerisindeki oyunlarla bir anda ters-yüz edildi. Meral Akşener’in İyi Partisi ise merkez sağ görüntüsü yerine küskün MHP’liler görüntüsü verdiği için Erdoğan’ı yıkamadı ama yine yüzde 10 oy aldı. Hülasa Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmenin tek yolu, merkez sağda ciddi bir seçenek yaratmakla mümkündür. Muharrem İnce’nin Menderes’in köyüne ve Demirel’in kabrine gitmesiyle, CHP merkez sağ seçmenden kitlesel bir oy çekemez.



CHP VE DEĞİŞİM!

Buradan hareketle CHP’deki mücadelenin Erdoğan’ın geleceği noktasında pek bir önemi yoktur. Daha önce yazdık, İnce ile Kılıçdaroğlu Atlantikçidir ve ayrılıkları sathidir. Doğrudur İnce’nin imajı Kemal Bey’den parlak lakin bu, sonucu değiştirmez.Tersine Muharrem Bey’in bir kere daha aday olması, Erdoğan’ı 2023’te yeniden seçtirir. Gelelim CHP değişmeli söylemine! Kimileri CHP merkez sağa açılsın, kimileri Kürtçülerle yoldaş olsun, kimileri de Kemalist yönelime girsin diyor.



POST VE BELEDİYE KAVGASI

Sağa açılmak CHP’ye fazla bir şey kazandırmaz. Kürtçülerle bütünleşmek ise CHP’yi tamamen bitirir. Kemalizme yönelmek de kısa vadede yüzde 50 getirmez. Hülasa CHP tek başına Erdoğan’a seçenek olamaz. Yazdıklarım Türkiye’nin siyasi ve sosyal gerçekleridir. Bütün bu olgulardan hareketle CHP’de imzalar toplanıyormuş, kurultay olacakmış, öyle olmuş, böyle olmuş, bana göre ÇOK önem arzetmiyor. CHP’de bugün olan, post ile Belediye seçimleri öncesindeki rant pardon aday belirleme mücadelesidir