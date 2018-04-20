MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime ilişkin "24 Haziran 2018 Pazar Günü, cumhurun dirilişine sahne olacaktır" açıklamasına dikkat çeken Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, "Bu ifade, cumhur öldü demek değil midir? Öyle ise soru şu: Kim öldürdü cumhuru ya da devleti. Katil kim?" diye sordu.

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar'ın yazısı şöyle:



"Niye mi 24 Haziran?



1) Eşikteki büyük ekonomik kriz patlamadan sandığa kaçıp bedel ödememek için.



2) Uyum yasaları bile çıkarılmadan büyük bir belirsizlikle muhalefeti şok edip etkisiz kılmak için.



3) Seçim arefesindeki Ramazan ayı iklimini değerlendirmek yani büyük gıda yardım paketlerini dağıtıp, camileri propaganda merkezine dönüştürmek ve toplumu inanç ile afyonlamak için.



4)



5) Tayyip’in kalemini kıran Batı dünyasına bir kere daha, “Görüyorsunuz işte, Türk halkı Tayyip’den vazgeçmiyor” mesajını vermek için.



6) Artık sonuna yaklaşılan OHAL’den seçim sürecinde yararlanmak için.



***



YAZAR KASA VE İNTİHAR!



Eğer Türk halkında birazcık hafıza ve fikri takip olsa Tayyip Erdoğan siyaseten nefes bile alamazdı.



Erdoğan birkaç gün öncesine kadar erken seçim diyenleri neredeyse paylıyordu.



Öyle ki bir süre önce erken seçim diyen Kılıçdaroğlu’na şunu söylemişti:



- “Başbakanlığın önüne daktilo mu fırlatılıyor ki erken seçim yapalım!”



Bu sözüne rağmen yine erken seçim dedi Tayyip Erdoğan!



Bu arada doğrudur bugün Başbakanlığın önünde daktilo atılma görüntüsü yok zira gösteri için değil Başbakanlığa, iki kilometre yakınına bile yaklaşmak zinhar yasaktır.



Dün esnafın zorda olması ve daktilo fırlatması gazetelere manşet olabilirken, bugün iş bulamadığı için kendini yakanlarla, atanamadığı için intihar eden öğretmenler gazetelere tek sütun haber bile olamıyor.



Dün iyi kötü bir demokrasi ve özgürlük vardı, bugün zerresi kalmadı...



***



HAYIR, MİLLİ İRADE TECELLİ ETMEYECEK!



Seçim öncesi yani bugünden haykıralım.



Bu seçim milli irade sınavı değil, milli irade tüluatı olacak niye mi?



Koşullar asla ve kat’a eşit değil de ondan!



| Bir tarafta, topyekûn devletin yanısıra, sınırsız maddi güç ve işdünyası desteği ile medyanın yüzde 90’ı, diğer tarafta kendini ifade etmesine bile asla izin verilmeyecek olan muhalefet!



| Bir tarafta devletin paraları ile dağıtılacak erzak paketleri ile zarflar, diğer tarafta seçim otobüsüne bile benzin koymakta zorlanacak olan muhalefet.



| Bir tarafta “Oyunu ver çocuğunu işe alayım” yalanları, diğer tarafta muhalefete yakın görünürsen seni hapse tıkarız korkutmaları.



Böyle bir tabloda tecelli edecek olan irade milli olabilir mi?



***



BAHÇELİ CEVAP VER; KATİL KİM?







Bu ifade, cumhur öldü demek değil midir?



Öyle ise soru şu:



Kim öldürdü cumhuru ya da devleti. Katil kim?



16 yıldır devleti yönetenler bu sözü eden Bahçeli’ye cevap vermek zorundadır!



İlaveten Bahçeli şu soruyu kendine sormalıdır:



Hem cumhur öldü deyip, hem onun ölümüne vesile veya seyirci olanlarla yoldaş olmak ne demek?



***



MUHALEFETE DİKKAT!



Devasa imkan ve karartmalara rağmen AKP-MHP ittifakı kaybedecek zira artık mızrak çuvala sığmıyor yani her şey ortaya saçılmış durumda.



Göreceksiniz sandıkta büyük bir patlama olacak.



Tek endişem muhalefetin hatalar yapması mesela HDP ve FETÖ ile ortak fotoğraf ve mesaj verme ihtimalleri ki böyle bir şey yaparlarsa iktidar bunu büyük gürültülerle istismar edecektir.



Ayrıca muhalif olanlar kendi tabanlarından en iyi oy alacak adaylar bulmalı ve Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesi engellenmelidir... Erdoğan ilk turda seçilemezse ikinci turda yüzde 40’a bile erişemez..."





ulusal.com.tr "Niye mi 24 Haziran?1) Eşikteki büyük ekonomik kriz patlamadan sandığa kaçıp bedel ödememek için.2) Uyum yasaları bile çıkarılmadan büyük bir belirsizlikle muhalefeti şok edip etkisiz kılmak için.3) Seçim arefesindeki Ramazan ayı iklimini değerlendirmek yani büyük gıda yardım paketlerini dağıtıp, camileri propaganda merkezine dönüştürmek ve toplumu inanç ile afyonlamak için.4) MHP oylarında görülen büyük düşüşün dip yapmaması ve Afrin harekatı havasının kaçmaması için.5) Tayyip’in kalemini kıran Batı dünyasına bir kere daha, “Görüyorsunuz işte, Türk halkı Tayyip’den vazgeçmiyor” mesajını vermek için.6) Artık sonuna yaklaşılan OHAL’den seçim sürecinde yararlanmak için.***Eğer Türk halkında birazcık hafıza ve fikri takip olsa Tayyip Erdoğan siyaseten nefes bile alamazdı.Erdoğan birkaç gün öncesine kadar erken seçim diyenleri neredeyse paylıyordu.Öyle ki bir süre önce erken seçim diyen Kılıçdaroğlu’na şunu söylemişti:- “Başbakanlığın önüne daktilo mu fırlatılıyor ki erken seçim yapalım!”Bu sözüne rağmen yine erken seçim dedi Tayyip Erdoğan!Bu arada doğrudur bugün Başbakanlığın önünde daktilo atılma görüntüsü yok zira gösteri için değil Başbakanlığa, iki kilometre yakınına bile yaklaşmak zinhar yasaktır.Dün esnafın zorda olması ve daktilo fırlatması gazetelere manşet olabilirken, bugün iş bulamadığı için kendini yakanlarla, atanamadığı için intihar eden öğretmenler gazetelere tek sütun haber bile olamıyor.Dün iyi kötü bir demokrasi ve özgürlük vardı, bugün zerresi kalmadı...***Seçim öncesi yani bugünden haykıralım.Bu seçim milli irade sınavı değil, milli irade tüluatı olacak niye mi?Koşullar asla ve kat’a eşit değil de ondan!| Bir tarafta, topyekûn devletin yanısıra, sınırsız maddi güç ve işdünyası desteği ile medyanın yüzde 90’ı, diğer tarafta kendini ifade etmesine bile asla izin verilmeyecek olan muhalefet!| Bir tarafta devletin paraları ile dağıtılacak erzak paketleri ile zarflar, diğer tarafta seçim otobüsüne bile benzin koymakta zorlanacak olan muhalefet.| Bir tarafta “Oyunu ver çocuğunu işe alayım” yalanları, diğer tarafta muhalefete yakın görünürsen seni hapse tıkarız korkutmaları.Böyle bir tabloda tecelli edecek olan irade milli olabilir mi?*** Devlet Bahçeli dedi ki, 24 Haziran’da cumhur yeniden dirilecek.Bu ifade, cumhur öldü demek değil midir?Öyle ise soru şu:Kim öldürdü cumhuru ya da devleti. Katil kim?16 yıldır devleti yönetenler bu sözü eden Bahçeli’ye cevap vermek zorundadır!İlaveten Bahçeli şu soruyu kendine sormalıdır:Hem cumhur öldü deyip, hem onun ölümüne vesile veya seyirci olanlarla yoldaş olmak ne demek?***Devasa imkan ve karartmalara rağmen AKP-MHP ittifakı kaybedecek zira artık mızrak çuvala sığmıyor yani her şey ortaya saçılmış durumda.Göreceksiniz sandıkta büyük bir patlama olacak.Tek endişem muhalefetin hatalar yapması mesela HDP ve FETÖ ile ortak fotoğraf ve mesaj verme ihtimalleri ki böyle bir şey yaparlarsa iktidar bunu büyük gürültülerle istismar edecektir.Ayrıca muhalif olanlar kendi tabanlarından en iyi oy alacak adaylar bulmalı ve Tayyip Erdoğan’ın ilk turda seçilmesi engellenmelidir... Erdoğan ilk turda seçilemezse ikinci turda yüzde 40’a bile erişemez..."