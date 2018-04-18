Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, AKP ve MHP ittifakının yüzde 51 etmediğini ancak ilerleyen süreçte de ittifakın oylarının daha da düşeceğini belirterek erken seçim için düğmeye basıldığını belirtiyor.

Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısı şöyle:



"Diyeceksiniz ki ama anketlere göre



Bu doğrudur ve Tayyip Erdoğan’ı hâlâ en çok düşündüren husus budur.



Ancak gidişat bu oranın daha da düşeceğine delalet ediyor.



Mesela Afrin harekatının getirdiği oylar gitmeye başladı.



Aynı şekilde MHP her gün küçülmeye ve yok olmaya gidiyor.



İşte bütün bunlar dikkate alınarak amiyane tabirle şimdi “Ye herro, ya merro” deniliyor."



ulusal.com.tr "Diyeceksiniz ki ama anketlere göre AKP artı MHP yüzde elli etmiyor.Bu doğrudur ve Tayyip Erdoğan’ı hâlâ en çok düşündüren husus budur.Ancak gidişat bu oranın daha da düşeceğine delalet ediyor.Mesela Afrin harekatının getirdiği oylar gitmeye başladı.Aynı şekilde MHP her gün küçülmeye ve yok olmaya gidiyor.İşte bütün bunlar dikkate alınarak amiyane tabirle şimdi “Ye herro, ya merro” deniliyor."