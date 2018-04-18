Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısı şöyle:
"Diyeceksiniz ki ama anketlere göre AKP artı MHP yüzde elli etmiyor.
Bu doğrudur ve Tayyip Erdoğan’ı hâlâ en çok düşündüren husus budur.
Ancak gidişat bu oranın daha da düşeceğine delalet ediyor.
Mesela Afrin harekatının getirdiği oylar gitmeye başladı.
Aynı şekilde MHP her gün küçülmeye ve yok olmaya gidiyor.
İşte bütün bunlar dikkate alınarak amiyane tabirle şimdi “Ye herro, ya merro” deniliyor."
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.