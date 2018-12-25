Aydınlık yazarı Sabahttin Önkibar bugünkü köşesinde "Dış politikadaki destan"ı ele aldı

Tayyip Erdoğan aynen şöyle dedi:

- “Dış politikada destan yazdık...”

Yorum yapmaksızın soralım:

- Yanlış Suriye politikası ile o coğrafyada esamesi okunmayan PKK’nın 60 bin mevcutlu ordu kurması mıdır destan?

- Atamız Süleyman Şah’ın türbesini kaçırmak ve vatan toprağımızdan vazgeçmek midir destan?

- Suriye’nin parçalanmasına alet olup 4 milyon Suriyeli kaçkının Türkiye’ye sığınması mıdır destan?



İHVANCILIK, MISIR, ‘KÜRDİSTAN’

- İhvancılık ve ABD ile işbirliği adına İslam beldesi Suriye’yi tarumar etmek ve yüz binlerce Müslümanın ölümüne sebep olmak mıdır destan?

- Yanlış Suriye politikası ile onlarca Türk vatandaşı ile yüzlerce Mehmetçiği şehit vermek ve 100 küsur milyar dolar maddi kayba uğramak mıdır destan?

- Mısır gibi en büyük İslam ülkesi ile sırf ihvancılık saplantısıyla ilişkileri noktalamak mıdır destan?

- Kuzey Irak’ta ‘Kürdistan’ı maddi olarak inşa etmek ve Barzani alçağını yıllar yılı baş tacı etmek midir destan?



İSLAM ORDUSU VE KATİL SUUD VELİAHTI

- Suudi Kralının huzuruna Genelkurmay başkanımızı çıkarıp, İslam ordusu kuracağız deyip akabinde Suudi Veliahtı katil ilan etmek midir destan?

- İran’a önce Pers yayılmacısı deyip peşi sıra günü birlik savrulmalar yaşamak mıdır destan?

- Irak Başbakanı İbadi’yi önce aşağılayıp sonra Beştepe Sarayında eller üstünde karşılamak mıdır destan?

- Lozan’a göre Türkiye’nin tapulu malı olan 17 adayı Yunan’a peşkeş çekmek midir destan?

- Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol yataklarını Kıbrıslı Rumlarla İsrail’e ikram etmek midir destan?



RUS UÇAĞI, DENİZ YÜCEL VE PAPAZ

- Rusya uçağını düşürüp Türkiye’ye turizmde onlarca milyar dolar kaybettirmek ve sonra özür üstüne özür dilemek midir destan?

- Cumhurbaşkanının terörist ilan ettiği ve asla iade edilmeyecek dediği Deniz Yücel’i, sırf Şansölye Merkel baskı kurdu diye bir gün içinde apar topar Almanya’ya iade etmek midir destan?

- Bizzat Cumhurbaşkanının PKK ve FETÖ ile el ele dediği papaz Brunson’u ABD istedi diye geri göndermek midir destan?



KATAR, LİBYA, ÇİN VE FETÖ

- Türkiye’nin bölgesinde kıytırık Katar’dan başka dostu olmaması mıdır destan?

- NATO’nun Libya’da ne işi var deyip, Libya’da yapılan Müslüman katliamının koordinasyon üssünün İzmir yapılması mıdır destan?

- Amerika’dan zılgıt yiyip Çin ile yapılan füze anlaşmasını iptal etmek midir destan?

- Almanya ve Hollanda’ya haçlılar diye hücum ettikten iki ay sonra o ülkelerle kol kola girmek midir destan?

- Dışişleri Bakanlığı bürokrasisini FETÖ’cü alçaklara teslim etmek midir destan?





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