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Sabahattin Önkibar yazdı: Dış politikadaki destanlar bunlar mı?

Aydınlık yazarı Sabahttin Önkibar bugünkü köşesinde "Dış politikadaki destan"ı ele aldı

Sabahattin Önkibar yazdı: Dış politikadaki destanlar bunlar mı?

Tayyip Erdoğan aynen şöyle dedi:
- “Dış politikada destan yazdık...”
Yorum yapmaksızın soralım:
- Yanlış Suriye politikası ile o coğrafyada esamesi okunmayan PKK’nın 60 bin mevcutlu ordu kurması mıdır destan?
- Atamız Süleyman Şah’ın türbesini kaçırmak ve vatan toprağımızdan vazgeçmek midir destan?
- Suriye’nin parçalanmasına alet olup 4 milyon Suriyeli kaçkının Türkiye’ye sığınması mıdır destan?

İHVANCILIK, MISIR, ‘KÜRDİSTAN’
- İhvancılık ve ABD ile işbirliği adına İslam beldesi Suriye’yi tarumar etmek ve yüz binlerce Müslümanın ölümüne sebep olmak mıdır destan?
- Yanlış Suriye politikası ile onlarca Türk vatandaşı ile yüzlerce Mehmetçiği şehit vermek ve 100 küsur milyar dolar maddi kayba uğramak mıdır destan?
- Mısır gibi en büyük İslam ülkesi ile sırf ihvancılık saplantısıyla ilişkileri noktalamak mıdır destan?
- Kuzey Irak’ta ‘Kürdistan’ı maddi olarak inşa etmek ve Barzani alçağını yıllar yılı baş tacı etmek midir destan?

İSLAM ORDUSU VE KATİL SUUD VELİAHTI
- Suudi Kralının huzuruna Genelkurmay başkanımızı çıkarıp, İslam ordusu kuracağız deyip akabinde Suudi Veliahtı katil ilan etmek midir destan?
- İran’a önce Pers yayılmacısı deyip peşi sıra günü birlik savrulmalar yaşamak mıdır destan?
- Irak Başbakanı İbadi’yi önce aşağılayıp sonra Beştepe Sarayında eller üstünde karşılamak mıdır destan?
- Lozan’a göre Türkiye’nin tapulu malı olan 17 adayı Yunan’a peşkeş çekmek midir destan?
- Doğu Akdeniz’deki doğalgaz ve petrol yataklarını Kıbrıslı Rumlarla İsrail’e ikram etmek midir destan?

RUS UÇAĞI, DENİZ YÜCEL VE PAPAZ
- Rusya uçağını düşürüp Türkiye’ye turizmde onlarca milyar dolar kaybettirmek ve sonra özür üstüne özür dilemek midir destan?
- Cumhurbaşkanının terörist ilan ettiği ve asla iade edilmeyecek dediği Deniz Yücel’i, sırf Şansölye Merkel baskı kurdu diye bir gün içinde apar topar Almanya’ya iade etmek midir destan?
- Bizzat Cumhurbaşkanının PKK ve FETÖ ile el ele dediği papaz Brunson’u ABD istedi diye geri göndermek midir destan?

KATAR, LİBYA, ÇİN VE FETÖ
- Türkiye’nin bölgesinde kıytırık Katar’dan başka dostu olmaması mıdır destan?
- NATO’nun Libya’da ne işi var deyip, Libya’da yapılan Müslüman katliamının koordinasyon üssünün İzmir yapılması mıdır destan?
- Amerika’dan zılgıt yiyip Çin ile yapılan füze anlaşmasını iptal etmek midir destan?
- Almanya ve Hollanda’ya haçlılar diye hücum ettikten iki ay sonra o ülkelerle kol kola girmek midir destan?
- Dışişleri Bakanlığı bürokrasisini FETÖ’cü alçaklara teslim etmek midir destan?


Aydınlık

Etiketler; #sabahattin önkibar
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