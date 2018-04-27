Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, "Doğu Perinçek bu ülke için niye mi önemli?" başlıklı yazısında, "ABD, AB yani emperyalizm tarafından devşirilen Türk solunun topyekün ehlileştirilmesine set olması, yani milli-sol çizgiyi tasfiye ettirmeyip muhafaza etmesi. Böyle bir mücadele adamına bir imza çok görülmemeli" dedi.

Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısı şöyle:



"Daha önce yazdım



Buradan hareketle Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk, millilik, laiklik diyen herkesi, ona imza vermeye davet ediyorum.



Maalesef pek çok çevre Doğu Perinçek’in öneminin farkında değil.



Ne midir o önem?



ABD, AB yani emperyalizm tarafından devşirilen Türk solunun topyekün ehlileştirilmesine set olması, yani milli-sol çizgiyi tasfiye ettirmeyip muhafaza etmesi.



Böyle bir mücadele adamına bir imza çok görülmemeli.



***



ROMA’YI ERDOĞAN MI YAKTI?



Hababam Sınıfı filmindeki şu diyaloğu hatırlayalım:



Müfettiş rolündeki Ergin Orbey, öğrenci rolündeki Kemal Sunal’a sorar:



-Roma’yı kim yaktı?



Sunal:



-Vallahi ben yakmadım...



Bugün bu soruyu “Faizi kim artırdı” diye sorsak, merak ediyorum Tayyip Erdoğan “Vallahi ben artırmadım” diyebilir mi?



Değil Merkez Bankası Başkanı’nı istifa ettirmek seçimde yüzde 49 ile birinci olan Başbakan’ı bir sözle görevini bıraktıracak kudrete sahip olan Erdoğan’a rağmen Merkez Bankası Başkanı ona rağmen böyle bir artışı yapabilir mi?



Yapamazsa Tayyip Erdoğan’ın faizle ilgili olarak söyledikleri nedir, Allah aşkına!



***



KUŞATILAN TAYYİP VE TAVİZ!



Diyorlar ki “Tayyip artık ideal çizgiye geldi!”



Geldi mi, öyle mi görünüyor orası, hala meçhul. Niye mi?



Adam hala Suriye’de Müslümanlara atılan haçlı ya da ABD füzelerini alkışlıyor da ondan!



Bir ülke için en riskli şey, onu yönetenlerin şahsen kuşatılmasıdır.



Rıza Sarraf davası bağlamında bu husus Tayyip Erdoğan için geçerli değil mi?



Genel kaidedir, herkes için geçerli olmayabilir ama kuşatılan ve zora düşen taviz verir veya vermek zorunda kalır... İşte sadece bu gerekçeyle bile Erdoğan’ın değişmesi gerekiyor.



Ayrıca bu Erdoğan değil midir “İstanbul’a ihanet ettik” diyen?



Türkiye’nin minyatürü olan İstanbul’a ihanetini ekranlardan itiraf eden birine bir kere daha sorumluluk verilebilir mi?



***



MUHARREM ADAY YAPILIRSA EYVAH!



Duydunuz mu, Muharrem İnce “Cumhurbaşkanı adayı yapılırsam, seçilirim” buyurdu.



Formülü de basit:



“Başkan yardımcılıklarına bir Kürt, bir dindar, bir Alevi, bir milliyetçi alır, işi bitiririm” buyurdu.



Bak Muharrem, senden Yalova Merkez Mahallesi’ne muhtar olur da Cumhurbaşkanı olmaz, çünkü senin bir fikrin, duruşun ve hatta birikimin yok. Sıradan bir demagogsun o kadar.



Endişem şu:



CHP, Muharrem’i aday yapar, CHP’li, laik teyzeler onun gazına gelir ve maazallah ikinci tura kıl payı olarak kalırsa o gün, Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kutlamaya başlayacak, niye mi?



Tayyip Erdoğan soldan değil sağdan yıkılır da ondan!



Aslında Muharrem’in hedefi Tayyip’ten kurtulmak değil, ya İstanbul’a aday olmak ya da Kılıçdaroğlu’ndan postu almaktır.



***



İSMAİL KÜÇÜKKAYA’NIN SUÇU?



Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya 16 ay 20 gün hapis!



Peki Küçükkaya cinayete mi teşebbüs etti, adam mı yaraladı, uyuşturucu madde ticareti mi yaptı, ırza mı geçti nedir suçu?



Hiç biri değil, sadece evrensel kurallar içinde gazetecilik yaptı, yani tanıklığını iddia olarak kamuoyu ile paylaştı.



Dedi ki, “Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın telefonunda ByLock var, adını listede gördüm.”



Vay sen misin bunu yapan, bizzat devletlüler tarafından adeta linç edildi.



Yapmayın, etmeyin, eylemeyin!



Koskaca Türkiye’de zaten birkaç namuslu gazeteci kaldı, bari onlara kıymayın!



Üzülme Sevgili İsmail, o ceza meslekte senin şeref madalyandır."



ulusal.com.tr "Daha önce yazdım Doğu Perinçek bu seçim kampanyasında fiili olarak mutlaka olmalı, zira söyleyeceği sözlerin ağırlığı olacak.Buradan hareketle Türkiye, Cumhuriyet, Atatürk, millilik, laiklik diyen herkesi, ona imza vermeye davet ediyorum.Maalesef pek çok çevre Doğu Perinçek’in öneminin farkında değil.Ne midir o önem?ABD, AB yani emperyalizm tarafından devşirilen Türk solunun topyekün ehlileştirilmesine set olması, yani milli-sol çizgiyi tasfiye ettirmeyip muhafaza etmesi.Böyle bir mücadele adamına bir imza çok görülmemeli.***Hababam Sınıfı filmindeki şu diyaloğu hatırlayalım:Müfettiş rolündeki Ergin Orbey, öğrenci rolündeki Kemal Sunal’a sorar:-Roma’yı kim yaktı?Sunal:-Vallahi ben yakmadım...Bugün bu soruyu “Faizi kim artırdı” diye sorsak, merak ediyorum Tayyip Erdoğan “Vallahi ben artırmadım” diyebilir mi?Değil Merkez Bankası Başkanı’nı istifa ettirmek seçimde yüzde 49 ile birinci olan Başbakan’ı bir sözle görevini bıraktıracak kudrete sahip olan Erdoğan’a rağmen Merkez Bankası Başkanı ona rağmen böyle bir artışı yapabilir mi?Yapamazsa Tayyip Erdoğan’ın faizle ilgili olarak söyledikleri nedir, Allah aşkına!***Diyorlar ki “Tayyip artık ideal çizgiye geldi!”Geldi mi, öyle mi görünüyor orası, hala meçhul. Niye mi?Adam hala Suriye’de Müslümanlara atılan haçlı ya da ABD füzelerini alkışlıyor da ondan!Bir ülke için en riskli şey, onu yönetenlerin şahsen kuşatılmasıdır.Rıza Sarraf davası bağlamında bu husus Tayyip Erdoğan için geçerli değil mi?Genel kaidedir, herkes için geçerli olmayabilir ama kuşatılan ve zora düşen taviz verir veya vermek zorunda kalır... İşte sadece bu gerekçeyle bile Erdoğan’ın değişmesi gerekiyor.Ayrıca bu Erdoğan değil midir “İstanbul’a ihanet ettik” diyen?Türkiye’nin minyatürü olan İstanbul’a ihanetini ekranlardan itiraf eden birine bir kere daha sorumluluk verilebilir mi?***Duydunuz mu, Muharrem İnce “Cumhurbaşkanı adayı yapılırsam, seçilirim” buyurdu.Formülü de basit:“Başkan yardımcılıklarına bir Kürt, bir dindar, bir Alevi, bir milliyetçi alır, işi bitiririm” buyurdu.Bak Muharrem, senden Yalova Merkez Mahallesi’ne muhtar olur da Cumhurbaşkanı olmaz, çünkü senin bir fikrin, duruşun ve hatta birikimin yok. Sıradan bir demagogsun o kadar.Endişem şu:CHP, Muharrem’i aday yapar, CHP’li, laik teyzeler onun gazına gelir ve maazallah ikinci tura kıl payı olarak kalırsa o gün, Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanlığını kutlamaya başlayacak, niye mi?Tayyip Erdoğan soldan değil sağdan yıkılır da ondan!Aslında Muharrem’in hedefi Tayyip’ten kurtulmak değil, ya İstanbul’a aday olmak ya da Kılıçdaroğlu’ndan postu almaktır.***Gazeteci İsmail Küçükkaya’ya 16 ay 20 gün hapis!Peki Küçükkaya cinayete mi teşebbüs etti, adam mı yaraladı, uyuşturucu madde ticareti mi yaptı, ırza mı geçti nedir suçu?Hiç biri değil, sadece evrensel kurallar içinde gazetecilik yaptı, yani tanıklığını iddia olarak kamuoyu ile paylaştı.Dedi ki, “Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın telefonunda ByLock var, adını listede gördüm.”Vay sen misin bunu yapan, bizzat devletlüler tarafından adeta linç edildi.Yapmayın, etmeyin, eylemeyin!Koskaca Türkiye’de zaten birkaç namuslu gazeteci kaldı, bari onlara kıymayın!Üzülme Sevgili İsmail, o ceza meslekte senin şeref madalyandır."