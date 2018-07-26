Aydınlık gazetesi yazarı usta gazeteci Sabahattin Önkibar yazdı: Ekonomi bakanına suikast!

Berat Albayrak kim?

Hazine ve Maliye Bakanı yani Ekonomi yönetimindeki tek adam.

Dört gün önce, bütün dünyaya, “Piyasalarla kavga etmeyeceğiz “ mesajını iletmişti.

Bu açıklama sonrasında Merkez Bankasının faizi en az bir puan artıracağı beklentisine girildi ve piyasalar bunu anında fiyatladı.

Derken hiç beklenmedik bir şey oldu ve Berat Bey’e bağlı olan Merkez Bankası adeta bakanını yalanlayarak faizleri sabit tuttu.

Açık yazacağım bunun okuması ya da açıklaması, farkında olunmadan sadece Bakan Berat Albayrak’ın şahsına değil, ekonomimize itibar saldırısıdır.

Öyle, zira bundan böyle Berat Albayrak’ın sözleri ciddiye alınmayacaktır.

Oysa zaten damat olması sebebiyle uluslararası finans çevrelerinde tartışılan Berat Bey’in ekonomimizin düzelmesi adına saygınlığa ihtiyacı vardı...



KORAY AYDIN DIŞINDA BİR İSİM



Meral Akşener’e bravo, yeniden aday olmayacağını açıkladı. Gerçi birileri son ana kadar Akşener’i iknaya uğraşacak ama iki kere hayır dedikten sonra geriye dönüş olmaz... Olursa dalga geçerler.

Peki, İyi Parti’de Akşener’in yerine kim mi?

Kimin olması gerektiğini bilmem ama kimin olmaması gerektiğini iyi bilirim ki o Koray Aydın’dır.

Bakın Koray Bey namuslu, haysiyetli, şerefli yani insan olarak 10 numaradır lakin siyasetteki kredisi bitmiş yani sokakta karşılığı kalmamıştır.

Dolayısıyla İyi Partililer onun dışında bir isim aramalıdır.



MISIR’A ÖYLE, İSRAİL’E BÖYLE!​



Mısır, kendi bekası adına tehlikeli gördüğü İhvan-ül Müslimin örgütünün önderi Mursi’yi hapsedince hatırlayın ne olmuştu?

Türkiye anında 100 milyonluk nüfusu ile en büyük İslam beldesi olan bu ülkeyle bütün ilişkileri noktalamıştı.

AKP’lilerin gerekçesi sadece demokrasiydi.

Ama heyhat güya demokrasi adına Mısır’ı silen Ankara, İsrail’in resmen Siyonist devlet kurmasına oralı değil, yani bir iki demeç ile konuyu geçiştirerek İsrail ile ticareti sürdürüyor.

Ve kendine İslamcı diyenler oralı değil!



CHP’DE NE OLACAK?​



Muharremcilere göre kurultayın toplanması için gereken imza sayısı tamammış!.

Kılıçdaroğlu yandaşları ise tersini söylüyor.

En geç haftaya Pazartesi sonuç netleşecek zira o gün son tarih.

Peki CHP açısından ne mi olur?

Muhalefet 613 imzayı bulamazsa fazla bir şey olmaz ancak şayet bulursa işte o zaman CHP alt-üst olacak.

Kılıçdaroğlu, kendi ekibi ile ayrılıp ayrı parti kuracak diyenler var.



BAHÇELİ NE YAPAR?​



Meral Akşener’in istifa ve tekrardan aday olmama kararı Bahçeli’nin hoşuna gitmeyecek.

Birinci husus, Akşener’in başarısızlık ve eleştiri sonrası istifa etmesi olayı, bundan böyle hep Bahçeli’nin tepesinde sallanacak, yani ölene kadar post benim diyemeyecek.

İkinci ayrıntı İyi Parti’nin tepesine seçilecek iyi bir ismin milliyetçi cenahta yeni heyecan yaratma ihtimalidir ki bu mümkün.

Böyle bir durumda Bahçeli yine zorda olacak.

Bunlara ilaveten İyi Parti’den kazara birkaç isim AKP’ye geçerse, iktidarın MHP’ye şekil olarak bile ihtiyacı kalmayacak.



(Aydınlık)