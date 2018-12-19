Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Portakal'ı hedef alan sözlerini köşesine taşıdı.

Önkibar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Portakal'ı hedef alan sözlerini köşesine taşıdı.



Önkibar'ın yazısı şöyle;

İşte Fatih Portakal’ın FOX TV’deki haber bülteninde söyledikleri:



- “Hadi bakalım barışçı bir eylemle zamları ve doğalgazı protesto edelim.Yapabilecek miyiz? Kaç kişi çıkar sokağa? Bireysel ve toplumsal muhalefeti baskı altında tutmaya ve yıldırmaya çalışıyorlar...”



İnsaf ile söyleyin bu ifadeler yasal ve ahlaki açıdan sorunlu mudur?



Barışçı bir eylem Anayasamızın teminatı altında değil mi?



Öyle iken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan meslekdaşımız Fatih Portakal için aynen şunları söylüyor:



- “Terbiyesiz, ahlaksız...



- Bedelini ağır öder..



- Haddini bilmezsen patlatırlar enseni...”



Erdoğan aynı konuşmasında şunu da ilave ediyor:



- “Hatırlayın bu Geziciler, Bezm-i Alem Camiine bira şişeleriyle girdiler.”



Hoppala!..



Yahu camide bira içildiği ididiasını, Bezm-i Alem Camiinin müezzini, “Ben Allah’tan korkarım, yalan söyleyemem” diyerek yalanlamamış mıydı? Öyle iken bu mesnetsiz iddiayı yeniden gündeme getirmek niye?

Belli ki her hafta dört anket yaptıran Tayyip bey, halk desteğinde gerilediğini görüyor ve çıkış yolu arıyor.



Bunun için daha önce kendine oy verenleri konsolide etmek istiyor.



Evet, Erdoğan bu tür hamasetlerle, seçmen ekonomik yıkıma göre değil siyasi cepheleşmeye göre oy versin istiyor.



Emin olun yarın Gezi türü bir sokak hareketi olsun, bunu en çok iktidar çevreleri ister zira etkinin tepki getireceğini ve kendilerine yarayacağını görüyorlar.



İlaveten Tayyip Bey çok çok izlenen FOX Haber Bülteni ile Fatih Portakal’ı etkisizleştirmeye çalışıyor ama nafile, göreceksiniz, Portakal’ın reytingi ve etkisi katlanacaktır.



Trump- Suriye- Tayyip!



Tayyip Erdoğan dedi ki, “Fırat’ın doğusuna operasyon için Trump ile konuştum, olumlu cevap verdi”.



Pardon ama operasyona yeşil ışık yakan bu Trump salak mıdır?



Hem PYD-PKK’ya eğitim verip 60 bin kişilik ordu kuracaksın, hem o orduya 20 bin tır dolusu silah göndereceksin, hem sınırda PKK ordusunu Türkiye’den korumak için 13 ayrı gözlem kulesi inşa edeceksin, hem de Tayyip Erdoğan’a , “Git o PKK ordusunu vur - öldür- dağıt” diyeceksin!



Kafam fena halde karışık zira birileri bizi fena işletiyor haberiniz ola!



ABD- FETÖ- Çavuşoğlu



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama:



- “FBI, ABD’nin 15 eyaletinde FETÖ’ya karşı operasyon başlattı...”



Emperyalizmin vefası çıkarlarınadır. Herkesi ama herkesi kullanır ve atar. Dolayısıyla böyle bir habere şaşırmam, lakin zamanlama bana tuhaf geldi ki bu haberin bizzat Dışişleri Bakanı tarafından duyurulması manidar.



Eğer haber doğru ise ABD Fetullah alçağının kalemini kırdı ki, bu fevkalade sevinilecek haberdir ancak bunlar neyin karşılığında oluyor sorusu gündemdedir.



Sabah mı çarpıttı Mehdi Eker mi?



Sitesindeki haritada Türkiye’nin güneydoğusu Kürdistan olarak gösteriliyor.



Kısa adı DPI olan İngiltere’deki bu kuruluşun PKK yandaşı olduğu sır değil.



Öyle iken Mehdi Eker, Efgan Ala ve Taner Yıldız gibilerin olduğu AKP heyeti bu kuruluşun merkezini ziyaret etti.



Trajikomik olan o ziyaretçilerden Mehdi Eker’in önceki gün TBMM’de DPI’nın PKK yandaşı olmadığını söylemesidir.



İnsaf Mehdi Bey insaf!



Sabah gazetesinin arşivine bakarsanız, Kılıçdaroğlu’nun da bir dönem ziyaret ettiği bu kuruluş için yandaş gazetenin PKK’nın ini ve üssü diye yazdığını göreceksiniz!