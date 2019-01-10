Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Birkaç gün öncesini hatırlayın.



Trump, “Suriye’den asker çekeceğiz” tweetini atınca, Tayyip Erdoğan bunu Türkiye’nin destansı dış politikasının sonucu şeklinde açıklayıp övünmüştü.



Biz ve bizim gibi birkaç kişi ise Trump’un o açıklamasını ihtiyatla karşılayıp şunları yazıp, söyledi:



-”ABD gibi emperyal ve hegemon bir ülke, Suriye’yi Rusya, İran ve Türkiye’ye bırakıp çekilmez... 20 bin TIR dolusu silah ile donattığı YPG-PKK ordusunu ortada bırakmaz. Dikkat edin bu taktik bir tuzak!..”



PATLAYAN DESTAN BALONU



Çok kısa sayılabilecek süre sonrasında yazıp söylediklerimiz doğrulandı.



Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, “YPG-PKK için koruma anlaşması yapmadan Suriye’den asker çekmeyeceğiz” deyiverdi.



Peki bizim öngördüğümüzü devleti yönetenler neden öngöremedi de olayı destan tanımlamasına taşıdı?



Bunun iki sebebi var.



Birincisi hadiseyi iç politikada kullanmak istemesi, diğeri ABD ile emperyalizmi hâlâ tam olarak kavrayamaması...



ABD’Yİ TÜRKİYE GİBİ GÖRMEK!



Yahu ABD, Türkiye değil!



Pentagon’uyla, CIA’sıyla, FBI ve FED benzeri yapılarıyla gerçek bir kurumlar devleti.



Böyle bir devlette kim takar uçuk Trump’un tweetlerini ki o mesajların bile taktik olabilme ihtimali var.



Ayrıca emperyalizm günlük değil, asgari çeyrek asırlık planlar yapar ve onlardan bir tweet ile vazgeçemez.



Sadece bu hadise bile Türkiye’nin nasıl yönetildiğini ve de kahtı rical (devlet adamı) fukarası olduğunu resmetmiyor mu?



OLGULAR ​BEŞAR ESAD DİYOR



AKP iktidarının yönettiği Türkiye’nin hâlâ bir Suriye politikası yok zira aynı anda hem ABD, hem Rusya, hem İran ve hem İdlib’deki siyasal İslamcı örgütlerle kol kolayız.



Tayyip Erdoğan’ın New York Times’taki makalesi bile çelişkilerle dolu zira hem etnik yapıların yönetimi, hem de Suriye’de hakim ikinci bir ordudan söz ediyor.



Tamamen günlük gelişmeler, iç politika ve İhvancı bilinçaltıyla hareket ediliyor.



Öyle olunca da destan yazdık diye böbürlenirken birden balonumuz patlayıveriyor.



Peki bundan sonra mı?



Endişeliyim zira iktidar olgulara dayalı politika yapmıyor ki, bu Beşar Esad ile hemen kol kola girmektir.



HAREKAT VE OY?



Öyle olduğu için pinpon topu misali her gün bir o yana bir bu yana savruluyoruz.



Bu vesile ile Ankara’nın derinliklerinden bir kulis fısıltısı paylaşalım.



Suriye’ye yapılacak bir askeri operasyon, iktidar için mahalli seçim öncesi avantaj ve dezavantajlar içeriyor.



Avantaj, tıpkı referandum sürecinde yapılan Afrin harekatının oya tahvil edilmesi misali yeni harekatın oy getirebileceği beklentisi.



DOLAR YİNE PATLARSA?



Dezavantaj ise, ABD ile karşı karşıya gelineceğinden bu süreçte doların tekrar yükselişe geçmesi ve ekonomik krizin çok daha ağırlaşma ihtimali.



Bu itibarla harekatın seçim sonrasına ertelenmesi, yapılmayan harekattan, “eşikte” diyerek siyasi olarak nemalanmak istenebileceği bir başka iddia.



Yok eğer koşullar erken müdahaleyi mecbur kılarsa, yapılacak anketler ışığında savaş gerekçesi ile mahalli seçimlerin ertelenmesi yine bir olasılık.