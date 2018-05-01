Cumhurbaşkanı adaylığı için süreç başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için süreç başladı
Saadet Partisi adayını açıkladı
Saadet Partisi adayını açıkladı
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
Şırnak Cizre'de iki katlı ev çöktü
Şırnak Cizre'de iki katlı ev çöktü

Sabahattin Önkibar yazdı: İlk defa Galatasaray şampiyon olsun istiyorum

Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü yazısında, "Tarumar edilmemiş bir futbolumuz kalmıştı onu da başardılar. Geniş kitlelerin keyif ve eğlencesi olan bu güzel spor dalını doğal mecrasından çıkarıp çıkarlarına alet etmiyorlar mı pes" ifadelerini kullandı. Önkibar, "İlk defa Galatasaray şampiyon olsun istiyorum" dedi.

Sabahattin Önkibar yazdı: İlk defa Galatasaray şampiyon olsun istiyorum
Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Bu sütunu izleyenler bilir ben iyi bir Fenerbahçeliyim.

Biz Fenerliler için Galatasaray’ı yenmek yarım şampiyonluk gibidir.

Öyle iken önceki gün Galatasaray Beşiktaş’ı yensin istedim niye mi?

Sarayspor pardon Başakşehir şampiyon olmasın diye !

Evet her alanda olduğu gibi futbolda yapılan dayatma ve kollamalara feveranım var.

Tarumar edilmemiş bir futbolumuz kalmıştı onu da başardılar. Geniş kitlelerin keyif ve eğlencesi olan bu güzel spor dalını doğal mecrasından çıkarıp çıkarlarına alet etmiyorlar mı pes!"

ulusal.com.tr
Etiketler; #sabahattin önkibar #Galatasaray #Türk futbolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.