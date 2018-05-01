Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar bugünkü yazısında, "Tarumar edilmemiş bir futbolumuz kalmıştı onu da başardılar. Geniş kitlelerin keyif ve eğlencesi olan bu güzel spor dalını doğal mecrasından çıkarıp çıkarlarına alet etmiyorlar mı pes" ifadelerini kullandı. Önkibar, "İlk defa Galatasaray şampiyon olsun istiyorum" dedi.

Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Bu sütunu izleyenler bilir ben iyi bir Fenerbahçeliyim.



Biz Fenerliler için



Öyle iken önceki gün Galatasaray Beşiktaş’ı yensin istedim niye mi?



Sarayspor pardon Başakşehir şampiyon olmasın diye !



Evet her alanda olduğu gibi futbolda yapılan dayatma ve kollamalara feveranım var.



Tarumar edilmemiş bir futbolumuz kalmıştı onu da başardılar. Geniş kitlelerin keyif ve eğlencesi olan bu güzel spor dalını doğal mecrasından çıkarıp çıkarlarına alet etmiyorlar mı pes!"



ulusal.com.tr "Bu sütunu izleyenler bilir ben iyi bir Fenerbahçeliyim.Biz Fenerliler için Galatasaray ’ı yenmek yarım şampiyonluk gibidir.Öyle iken önceki gün Galatasaray Beşiktaş’ı yensin istedim niye mi?Sarayspor pardon Başakşehir şampiyon olmasın diye !Evet her alanda olduğu gibi futbolda yapılan dayatma ve kollamalara feveranım var.Tarumar edilmemiş bir futbolumuz kalmıştı onu da başardılar. Geniş kitlelerin keyif ve eğlencesi olan bu güzel spor dalını doğal mecrasından çıkarıp çıkarlarına alet etmiyorlar mı pes!"