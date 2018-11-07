Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı.

Filmlerdeki, “Oy verene cennet tapu” teşbihi gerçek mi oluyor yoksa?



Diyanet, 9-12 Ekim günleri arasında Kızılcahamam’da hukukçuları topladı.



Gündemin ana konularından biri imamlara aktif siyaset hakkıydı.



Bunun için Anayasa Mahkemesinin verdiği siyaset yasağı hükmünün iptali yönünde harekete geçilmesi kararı alındı.



Pardon ama mahalli seçim öncesi bu olan tesadüf mü, başka şey mi?



Diyanet mensuplarının aktif siyaset yapması sadece laiklik açısından sakıncalı değil, aynı zamanda İslama ihanet olur zira inanç siyasi amblem ve çıkara resmen endekslenmiş olacak.



Bu teşebbüs eğer birilerinin fantezisi değil ve iktidarın bilgisi dahilinde ise bunun adı büyük paniktir zira çöküşü gördüler ve denize düşen misali sarılacak kişiler ve yerler aranıyor demektir.



ALLAH’A DEĞİL ADAMA TAPANLAR!



Günümüzde İslam adına yapılabilecek en büyük cihad, siyasal İslamcılar ve cemaat baronları ile mücadeledir.



Bizden başka yazan çok az olduğu için bu konuyu hep gündemde tutacağım. Cemaatler İslamın bünyesine sızan kanserli hücrelerdir.



En korkuncu metastas yani yayılmacı olmalarıdır ki sonuçta mutlaka öldürür.



Cemaat mensuplarının Allah’ı, Peygamberi ve dini, emin olun şeyleridir.



Ve bunlar toplum ve devlet için, hapçı psikopatlardan yüz kere daha tehlikelidir.



SİVRİSİNEK YERİNE BATAKLIK!



Maliyet deyince akla hemen para geliyor ancak o meczubun paradan öte çok büyük maliyetleri oldu.



Onun yüzünden kutsal dinimiz, alçaklık ve kahpeliklerle anılır oldu.



Onun yüzünden pırıl pırıl evlatlarımız hâlâ CIA ile MOSSAD’ın kapısında köpek!



Onun yüzünden Türk Ordusu tarumar!



Onun yüzünden Türk polis teşkilatı paramparça!



Onun yüzünden diplomasiden diğer bürokrasiye her yer casus kaynıyor!



Abartmıyorum o Türk Devleti ile Milletinin başına bin yılda gelen en büyük bela!



Onun adı malum Fetullah ki CIA okulları organizasyonu ve son beş yılda yurtdışına kaçırdığı paranın yekûnu abartmıyorum 100 milyar doların üstündedir.



Kaybedilen para telafi edilebilir lakin o alçağın dinimize ve ülkemize verdiği zararların telafisi kolay olmayacak.



Üzgünüm ama o meczup, münferit bir zillet değil.



Epeydir tarlamız bu gibi hain ürünler veriyor.



Yaşanan o büyük ihanete rağmen iktidarın, bataklığı kurutmak yerine sivrisinek avında olması aymazlığın ötesidir.



İŞTE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BUDUR!



Prof. Celal Güngör’ün bazı görüşlerine katılmam lakin Türk milliyetçiliği tanımı on numaradır.



Bakın ne diyor Celal Hoca:

“-Benim babaannem Sırp!

“-Dedem Arnavut!

“-Anneannem Helen!

“-Yani bende Türk kanı yok!

“-Ama ben Türk Milliyetçisiyim zira Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunda aile olarak varız...”



Alkışlar hocam... İşte siyasal İslamcıların hedef aldığı Türk milliyetçiliği budur ki bunun bir diğer adı yurtseverliktir.