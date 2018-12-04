Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı

- “İstanbul’a ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum...”

Bu açıklamanın sahibi hatırlayacaksınız Tayyip Erdoğan’dır.

İstanbul’daki betonlaşmanın yanlışını itiraf ediyordu.

Derken üç gün önce acayip bir gelişme yaşandı.

TOKİ, İstanbul Florya’da bulunan 34 dönümlük askeri araziye önce el koydu ve akabinde imara açtı.

Söyleyin bunun adı İstanbul’a ihanetin sürmesi değil midir?

Beton çöplüğüne dönen bir şehirde askeri araziye imar izni ne demektir?

Hayır hiç kimse bunun sorumluluğunu sadece TOKİ’ye atamaz.

TOKİ ve onun imar planı değişikliğini onaylayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yerlere sormadan böyle bir kararı asla veremez?

Belli ki Florya’daki o arazi için daha imar kararı çıkmadan birilerine söz verilmiş!



Adam katil hâlâ eller üstünde niye mi?

Muhammed Bin Selman!

Suudi Veliahtı.

Kaşıkçı’nın ölüm emrini veren dolaylı katil.

Öyle iken Arjantin’deki G-20’ler toplantısında eller üstündeydi.

Sadece Trump’la değil, Putin’le bile kanka bir görüntü verdi.

Keza Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, Meksika, Endonezya ve Güney Kore liderleri ile ikili görüşmeler yaptı.

Bu liderlerden hiçbiri, “Bu adam katil” demedi, onunla masaya oturdu zira söz konusu olan ulusal çıkarlarıydı ve Selman’ı katillik imajı ile ezerek ülkeleri adına fayda üretmeye çalıştılar.

İşte devletlerarası ilişkilerin esası bu, yani çıkar hesabıdır.

Peki Tayyip Erdoğan ne mi yaptı?

Koskoca Suudi Arabistan’ı kıytırık Katar’a feda etti.

Dilerim Katar’a bunun maddi faturası çıkarılmıştır.

Diyeceksiniz peki ya insan hakları!

Güldürmeyin beni, o hak sadece emperyalizmin çıkarlarına kullandığı argümandır. Emperyalistlerde hak değil çıkar vardır...



Yeni Cumhuriyet Sorosçu mu?

Cumhuriyet Gazetesi, PKK -FETÖ yardakçılığından kurtuldu diye sevinirken olanlara bakar mısınız?

Bartu Soral’a Soros sansürü yapılıyor. Ardından Soral’ın yazılarına son veriliyor.

Aklım almıyor, hem düşünce zenginliği deyip hem Osman Kavala’yı eleştirmek nasıl yasak olabilir?

Bartu Bey haklı, bu adam Soros’un Türkiye direktörü değil miydi?

Cezaevinde olması onu peşinen masum yapmaz ki Kavala’nın yaşam seyri ve yaptıkları ortada.

Cumhuriyet genel yayın müdürü ile kimi isimler, belli ki kompleks içinde ve gazeteden gidenler bağlamında kendini kanıtlamak istiyor. Zira takınılan tavrın başka açıklaması olamaz.



FETÖ ile beraber değildim niye diyemiyorsun Fikri?

Habertürk’te meydanı boş bulup salladı.

FETÖ ile kahramanca mücadele etmişmiş!

Breh, breh, breh!

Öyle olmadığını bu sütunda belgesiyle ortaya koydum.

FETÖ’nün organize ettiği Ergenekon ihanetini desteklediğini yani Ergenekon tertibinde FETÖ ile aynı bakışta olduğunu ve Baykal ile CHP milletvekili Teğmen Çelebi’ye gladyo dediğini kendi verdiği demeçlerle önüne koydum.

Tık yok, niye acaba?

Bir tweet atıp, hayır o iddialar yalan diyemedi, çünkü yazdıklarım doğru.

Ey Mersinli ve bütün Türkiye’deki CHP’liler.

PKK’ya benim gibi katil ve alçak diyemeyip, Fetullah’ın Ergenekon tertibine destek olan bu adamı hâlâ CHP’li sayacak mısınız?