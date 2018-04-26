Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık'taki yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Kasrı Kanço’nun PKK, pardon, HDP’li ağası Ahmet Türk adayını açıkladı:
-“Kürtler ikinci turda Abdullah Gül’e oy verir.”
Belli ki CIA güdümündeki Kandil’den talimat bu şekilde.
Sadece Kandil değil, ABD-AB-FETÖ yandaşı kalemşörler aldıkları talimat gereği olarak Gül için taaruza geçtiler.
FETÖ sözcüsü Emrullah Uslu’nun dünkü mesajı şu:
-“Kansız değişim için Sayın Gül sahaya inmeli.”
Kaçak Ergun Babahanlar, Hasan Cemal’ler, Ufuk Uras’lar, Mehmet Bekaroğlu’lar, Doğan Akın’lar, Fehmi Koru’lar, Aslı Aydıntaşbaş ve bilumum neo-liberal tayfa zemberekten boşanırcasına aynı şeyi dillendiriyor.
Evet bu işin içinde bir çapanoğlu var, zira Abdullah Gül kendi de bilir, normal şartlarda “Çatı aday” olsa bile asla seçilemez.
Belli ki anormal şeyler olacak.
Fısıltılara göre Tayyip Erdoğan’ı siyaseten süpürecek büyük emperyal bir operasyon eşikte.
Bunun için onun yerine çok güvendikleri Abdullah’ı yedekliyorlar.
Aman dikkat!"
ulusal.com.tr
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