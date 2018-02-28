Sabahattin Önkibar'ın Aydınlık gazetesindeki yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu ile alakalı tartışmalara son noktayı şöyle koydu:
“Bu iddia ahlaksız trollerin uydurmasıdır. Türkiye’yi, birliğimizi bozan o troller idare etmeyecek.”
Trollerden kastedilen herhalde klasik muhalefet çevreleri değil zira AKP’nin bakanı Süleyman ya da başkası olmuş onlar için fark etmiyor.
Peki, kast edilen kim midir?
1) AKP içinde gelecek adına hesap yapanlar ki onların kamuoyu tarafından en bilineni (!), Soylu’yu bugünden tasfiye etmek istediği dillerde.
2) Buna ilaveten Süleyman Soylu’nun Saray’a sunduğu somut delillerle görevden alınan önemli bir büyükşehir belediye başkanının adı trollerin patronu diye geçiyor."
ulusal.com.tr
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