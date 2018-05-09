Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar seçime kadar olacakları yazdı

Önkibar'ın "Seçime kadar bakın neler olacak?" yazısı şöyle;



Huuuu duydunuz mu, Tayyip enflasyonu indirmeye ahdetmiş!

İyi de 16 yıl boyunca bunu yapmak için neyi beklemiş?

Hem seçime daha 17 ay varken, enflasyonu düşürmek yerine niye alel acele sandık demiş?

Eşikteki ekonomik kıyameti gördüğü için değil mi?

Altını çizerek yazıyorum, seçim öncesi hamiline cennet tapuları bile gündeme gelebilir.

İktidardan düşmemek için buna mecburlar zira düştüklerinde Yüce Divan’a gideceklerinden eminler.

Seçim yaklaştıkça vaadler ve hamasete ilaveten türlü organizasyonlarla çamur saçmaya başlayacaklar.

Kamuoyunun tanıdığı FETÖ’cü alçaklara, sözler verilip Meral Akşener aleyhine açıklama yaptıracaklar.

Keza Muharem İnce, Temel Karamollaoğlu ile Doğu Perinçek için iftiralar saçacaklar.

Kendilerine ve 16 yılık icraatlarına güvenmedikleri için tek çıkış yolu olarak bunu görüyorlar.

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BİNALİ BAKIN NEYİ İTİRAF ETTİ?

Binali Yıldırım diğerlerine göre en azından daha açık sözlü.

Bu sütunu izleyenler, konut balonu patlamak üzere diye yazdığım çok sayıdaki yazımı bilir.

İşte Binali bey önceki gün bunu itiraf etti.

Dedi ki, tapu harcı ve KDV’yi düşürdük,var olan büyük konut stoklarını Ziraat ve diğer bankaların kampanyası ile aşmaya çalışacağız.

Söyleyin bu ifadeler, oluşan konut balonu ile krizinin itirafı değil midir?

Üzgünüm ama bu itiraf eşikteki dramatik akıbeti değiştirmeyecek.

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İSRAİL İLE ESAD KARDEŞLİĞİ

İsrail dün açıkladı:

-”Esad’ı öldürebiliriz.”

Türkiye’yi yönetenlere baktım tık yok!

Suskun kaldıklarına göre bu iktidar Esad konusunda İsrail ile kardeş!

Öyle ya ikisinin hedefi onu yok etmek.

Sadece bu fotoğraf bile AKP’yi anlatmaya yetmiyor mu?

Bir de utanmadan ümmet ve Kudüs demezler mi, yazıklar olsun!

İsrail, bunların sayesinde en çok korktuğu Suriye ve Esad’dan kurtulup bölgenin yegane hakimi oldu.

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REKABET KURUMU MU DEDİNİZ?

Olanlar göz önünde!

Rekabet Kurumu Aydın Doğan’a şu ültimatomu vermişti:

-”Medya’da tekelleştin... Buna izin vermeyiz.”

Aydın Doğan bu kesin uyarı üzerine Milliyet ile Vatan Gazetelerini Demirörenlere sattı.

Ve bugün:

Demirörenler Aydın Doğan’ın geride kalan medyasının tamamını satın aldı yani Rekabet Kurumunun dün sakıncalı gördüğü konuma oturdu.

Öyle iken Rekabet Kurumu şimdi bunda bir sakınca görmedi!

Demek ki iktidar lehine tekelleşmek sorun teşkil etmiyor...

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ERTUĞRUL-SEDAT-HANDE GİDECEKSİNİZ!

Zannediyorlar ki cici görünürsem beni kabullenirler.

Hakan Çelik bunu yaptı ama akıbeti ortada.

Yahu gazeteci-yazar denilen birinin fikri ve duruşu olur.

Bunlarda o yok...

Hande Fırat şimdilik vartayı atlattı lakin göreceksiniz çok sürmez o da gidecek.

Sadece o değil, Ertuğurul Özkök ve Sedat Ergin de yolcu..

Akıbet bu ise bir kere olsun adam gibi dik dursanıza arkadaş!

Bunu yapmazlar zira onların tek değeri statü ile aldıkları paradır.