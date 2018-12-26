Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Anlatılan hikaye malum.



ABD Başkanı Trump, Tayyip Erdoğan’ı arıyor.



Amacı Türk Ordusunun Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonu engellemek.



Ancak Tayyip Erdoğan telefonda Trump’u ,ABD askerinin Suriye’den çekilmesi için ikna ediyor ve Başkan Trump ordusuna çekil emrini veriyor.



Bitmedi, aynı Trump önceki gün Erdoğan’ı açıktan öven mesajlar yayınlıyor.



Pardon ama Trump hidayete mi erdi?



Değilse aniden depreşen bu Tayyip Erdoğan muhabbeti neden?



Çok değil, uluslararası ilişkileri ve ABD’yi birazcık bilen biri, bu olanların ciddi bir perde gerisinin olacağını kestirir.



Yakın zamanda olanları hatırlayalım.



CIA başkanı Gina Haspel Ankara’ya geldi.



Türkiye’ye yıllardır verilmeyen hava savunma sistemi Patriot’a beklenmedik şekilde onay çıktı.



ABD’nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey Ankara’ya geldi.



20 bin TIR dolusu silah ile 60 bin kişilik PKK ordusu kuran ABD, Suriye’den askerlerini çekeceğini açıkladı.



Ve son olarak Başkan Trump yıkılan Suriye’nin imar parasını Suudilerin ödeyeceğini açıkladı.



Bütün bunları dikkate alırsanız ABD’nin Suriye’den asker çekmesinin Tayip Erdoğan’ın telefon iknası olmadığına rahatlıkla hükmedersiniz.



Hadise taktik bir manevradır.



ABD ile İsrail’in öncelikli hedefi İran’dır ve Türkiye’yi Tahran ile Moskova’nın yoldaşı yapmak istemiyor. İran’ın Suriye ve bölgedeki etkisini kırmak için Türkiye’yi safına çekiyor .



Uçuk denilen Trump bile İsrail’in güvenliği söz konusu olunca her şeye evet der.



Suriye’den asker çekeceğini açıklayan ABD, PKK’ya verdiği 20 bin tır dolusu silahın akıbeti yani geri alınıp alınmayacağı konusunda suskundur... Hülasa ABD ile İsrail ekonomik krizin göbeğinde olan Ankara’ya krizden kurtarma yani kaynak vaadiyle yeni bir rol veriyor.



Metin Akpınar- Müjdat Gezen olayının perde arkası



Doğrudur sarf ettiği sözler farklı tarafa çekilmeye müsait.



Ancak Metin Aktpınar’ın özel bir kastı yok, evrensel demokratik kuramı ortaya koymak istedi...



Tanıyanlar tanıklık eder, Metin Akpınar bildik şovmen entellerden değil, milli ve gerçek bir münevverdir ki yaşı ve birikimi itibariyle o tür bir şova ihtiyacı da yoktur.



Hiçbir dönem kendi fikrini ya da popüler ideolojiyi statü aracı yapmadı.



Hadise tamamen yanlış anlaşılmadan ibarettir.



Aynı şekilde Müjdat Gezen’in kullandığı ifadeler TBMM’de her gün tekrar ediliyor ki Gezen de Akpınar misali kemale ermiş gerçek ve büyük bir sanatçıdır.



İktidar cenahının olayı büyütmesi ise seçim adınadır.



Anketlerde büyük düşüş yaşayan iktidar geçmişte kendine oy verenleri ateşlemek ve bir cephede konsolide etmek için bu güzel iki insanla sevenlerini üzdüler...



Havaalanı ve hastane balonları!



Hani İstanbul havalimanı güya açılmıştı?



Yapılanın şov olduğu tescillendi zira fiili olarak hizmete girmesi için hâlâ aylara ihtiyaç var. Nitekim yılbaşında tamam demelerine rağmen yine ötelediler.



Göreceksiniz seçime birkaç gün kala tören yapıp açtıkları bu havalimanı için ikinci bir şov yapıp yine açacaklar.



Bu arada hatırlayın, Cumhurbaşkanı Aralık başında Ankara şehir hastanesi tamam açılıyor demişti ya!



Ben o hastane yakınında oturuyorum, değil hastanenin hazır olması ve açılması, yolu bile hâlâ yapılamadı.



Dünyada inşaat halinde olanı bile bitmiş ve hizmete geçmiş gibi satan böyle başka bir iktidara rastlayamazsınız!



İşte bu tür açılışlar şov adına, tamamlanmadan yapıldığı içindir ki hızlı tren örneğinde olduğu gibi facialar yaşanıyor.