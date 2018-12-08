Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

İşte komşum Deniz Baykal’ın bana söyledikleri: - “Tuncay Özkan 2007 seçimleri öncesi benden genel sekreterlik istedi. Amacı en yakın zamanda genel başkan olmaktı... Kendisine, gel önce milletvekili ol, çalış ileride her şey olursun dedim... Bu cevabım üzerine televizyonunu kullanarak CHP’den binlerce üyeyi noter aracılığı ile istifa ettirip CHP’ye savaş açtı...”

Bunu niye mi hatırlatıyorum? Tuncay Özkan’ın bütün hırs ve hedefinin CHP’ye genel başkan olmak olduğunu idrak etmeyen malum kafalara çakmak için.



TUNCAY İZMİR’E ADAY YAPILIRSA?

Peki böyle biri şimdi İzmir’den belediye başkanı adayı yapılırsa ne mi olur?

CHP seçim sonrası ilk gün ortadan bölünür.

Ayrıca Tuncay Özkan’ın İzmir adaylığı noktasında kulislerde türlü dedikodular var.

Mesela güya Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu’na şunu demiş:

-”Bana İzmir adaylığını ver, sadece KRT’yi finanse etmek değil, ayrıca muhalif bir medya imparatorluğu kurayım...”

Bu çirkin söylentinin yalanlanması için Tuncay Özkan’a buradan çağrı yapıp, gönder açıklamayı sütunumda yayınlayayım dedim ama açıklama gelmedi.



İKTİDARI ELEŞTİREN BEDAVA PROGRAM

Tersine Tuncay, kendisi için yapılan bu tür yakıştırmaları yalanlayacağına ilk icraat olarak Yaşar Okuyan ile Namık Kemal Zeybek’i KRT’den kovdurttu.

Kovma sonrası beni arayan Yaşar Okuyan şunu söyledi:

-”Tuncay ile KRT’nin CHP adına anlaştığının ve kadro kurduğunun tanığı benim. Zira KRT’nin sahibi arkadaşım ve olayı yakından biliyorum.”

Okuyan şöyle devam etti:

-”Tuncay’ın KRT’deki ilk icraatı benim ve Namık Kemal Zeybek’in programını sonlandırmak oldu. Oysa ne ben, ne Sayın Zeybek kanaldan bırakın ücret almayı, uçak biletlerimizi bile kendimiz alıyorduk... Ayrıca ben KRT’de sadece iktidarı eleştiriyordum, Zeybek ise Büyük Atatürk’ü anlatıyordu.”



TUNCAY’I SİLİVRİ’DE 17 KERE ZİYARET ETTİM

Yaşar Okuyan şunu ilave ediyor:

-”Ben bu Tuncay’ı Silivri zindanında iken tam 17 kere Ankara’dan gidip ziyaret ettim. Her imkanımla ona destek oldum... Onun verdiği karşılık ise beni bedava program yaptığım ve AKP’yi eleştirdiğim KRT’den kovmak oldu...”

Selahattin Demirtaş’ı hapishanede ziyaret edip onu öven Tuncay Özkan için yapılan bir diğer spekülasyon ise CHP ile HDP’yi birleştirip eski SHP benzeri yeni bir yapı oluşturacağım dediğidir. Ki bu iddiayı yalanlarsa yine sütunum açıktır.



KILIÇDAROĞLU’NA 2 MİLYON DOLARLIK SORU

Tam bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu’na çağrım şudur:

CHP tabanında saygı duyulmayan Tuncay Özkan’ın sizin desteğiniz olmaksızın kıpırdaması mümkün değildir.

Öyle iken onu İzmir gibi bir yerden aday yaparsanız öncelikle 2 milyon doların hesabını vermek zorundasınız...

Hangi 2 milyon dolar mı?

Tuncay Özkan’ın, Işıkçı Cemaati ve Şeyhi Enver Ören’la alakalı yazdığı kitabı yakması karşılığında aldığı ileri sürülen 2 milyon ki, o hadiseyi bana anlatan TGRT’den patronum olan Enver Ören’di.



YARGI HÜKMÜ VE TANIKLAR

Tuncay Özkan’ın böyle bir kitabı yazıp yayınlamadığının canlı tanıkları ise bütün Türkiye’nin tanıdığı Mehmet Ağar, Mehmet Soysal ve Vatan Gazetesi eski Ankara temsilcisi Bilal Çetin’dir.

Özkan, yazdığı kitabı neden yayınlamayıp yaktığı sorusuna yanıt veremiyor.

Tuncay bu ifşaatım sonrasında beni üç ayrı şehirde, üç kere mahkemeye verdi, üçünde de yargı tarafından reddedildi.

Tablo bu ise böyle birine maazallah İzmir’i teslim etmek ne anlama gelir, onu okurlarıma bırakıyorum...



Aydınlık