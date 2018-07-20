Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar Bugünkü "Yaralı Asena mut olabilir mi ?" başlıklı yazısında "Yarışa yüzde 20 ile başlayıp yüzde 7 ile bitirmek büyük bir vurgun." olarak yorumladı

Yarışa yüzde 20 ile başlayıp yüzde 7 ile bitirmek büyük bir vurgun.

Dahası, kendi kurduğu partiye oy verenlerin önemli bölümünden oy alamamak şaşırtıcı. Peki bu durumdaki yaralı Asena yani Meral Akşener ayağa kalkabilir ve siyasi umut olabilir mi?

Kolay değil zira İyi Parti’de genel seçim sonrası kan kaybı devam ediyor.

İlaveten MHP’nin kurumsal kimliğinin gölgesi üzerlerinde.

Mahalli genel seçim çok önemli bir eşik ve akıbet o zaman belli olacak.



İYİ PARTİ VE SİYASİ ŞİRKET



İyi Partinin sorunlarından en önemlisi yörüngesi.

Öncelikli hedef seçmen kitlesi kimler hâlâ belli değil yani avantürler.

Meral hanım bu partiyi adeta Başkanlık seçiminde sandığa sahip çıksın diye kurdu gibi bir görüntü var.

Bu pozisyonsuzluğa rağmen yüzde 10 yine iyi sonuçtur.

Ancak malum Türkiye’de sistem değişmiştir.

Dolayısıyla küsürat partileri artık siyasi şirket misalidir.



ÇİZİLEN KARİZMA



Buradan hareketle İyi Parti hangi iddianın üzerine konumlanacak önce onu belirlemeli.

Bahçeli gibi önce post diyecekse sorun yoktur.

Meral Akşener ile yeniden Tayyip’e karşı dikilmek ve sonuç almak mümkün olur mu emin değilim zira karizması çizilmiştir.

Adaylık süreci ve seçim hikayesi geleceğini aydınlatmıyor.

Açık yazayım Akşener’in seçim kampanyaları sürecinde ekran ve meydan performansı iyi değildi.



NİYE SÜREKLİ FETÖ SAVUNMASI?



Donanımı yetersiz bir görüntü verdi.

Neredeyse bütün seçim kampanyasını “Ben FETÖ’cü değilim” diyerek geçirmesi zihinlere durduk yerde kuşku düşürdü.

İlaveten Türkiye gibi büyük bir ülkenin Cumhurbaşkanlığına talip iddialı bir isim, seçimin eşiğinde hem Habertürk hem FOX TV’de ard arda “Ben ekonomi bilmem” der mi?

Danışmanları yapılan yarışın, tevazü yarışması değil,Türkiye’nin Başkanlığı olduğunu söylemediler mi?



‘BEN EKONOMİ BİLMEM’ NE DEMEK?



Yahu seçmen “Ben ekonomi bilmem” diyen birine niye oy versin!

Efendim kastı ekibini öne çıkarmak demeyin sakın!

Liderliğini amentüsü iddialı olmaktır.

Asena’lığa talipsen, mütevazilik oyununu oynamayacaksın.

Ama ben gerçekten ekonomiden hiç anlamam diyorsan, o göreve hiç talip olmayacaksın!

Ayrıca ekonomi ekibinden kastedilen kimlerdir?

AKP’nin emekli ettiği eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz dışında Meral Akşener’in bir ekonomi uzmanı ve ekibi vardı da biz mi duymadık?



BAHÇELİ VE AKŞENER



Var idi ise neden o ekip ile ekrana çıkıp topluma, “Bunlar Türkiye’yi yönetebilir” güvenini vermedi?

Evet Meral Hanım millete, ülkeyi yönetebilir güvenini veremedi hadise budur.

İlaveten koskoca Türkiye’de Durmuş’tan başka bir ekonomist bulamaması bir başka garabet değil midir?

Devlet Bahçeli’ye siyasi başarısızlığı üzerinden yıllar yılı muhalefet eden biri olarak bütün bunları yazmak bizim tutarlılığımızın gereğidir zira tavırlarımız kişisel değildir.

Evet Meral Akşener ile bir düş kuruldu lakin sonuç ortada!



Sabahattin Önkibar / Aydınlık