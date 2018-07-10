Sabahattin Önkibar Aydınlık gazetesindeki köşesinde Yerli-milli, CHP-HDP ve İstiklal Marşı hakkında yazdı.

Yaşananlar malum:



HDP, TBMM’nin seçim sonrası açılış ve yemin törenine, İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra katıldı.



Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren bir parti yani HDP, Milli Marşı tanımayıp onu, bu şekilde protesto ediyor.



Milli Marş, vatan-bayrak ve bağımsızlık demek.



Onu tanımamak Türkiye’yi reddetmektir.



Bu tabloya suskun kalmak ise, gaflet ve dalaletin ötesidir.



HEMEN KAPATILMA DAVASI

Dünyada gerçek hiçbir devlet, bu tür bir rezilliği sinesine çekip suskun kalmaz.



Eğer kalıyorsa, ona devlet değil, başka bir şey demek gerekiyor.



Hele hele kendine yerli ve milli diyen bir iktidar, böyle bir şeyi asla kabullenemez.



Dahası, o iktidara millilik adına stepne olanlar, bu alçaklığı katiyen görmezden gelemez.



Peki ne mi yapılmalı?



Hemen bugün HDP için kapatılma davası açılmalı.



Ancak bu dava baştan savma olmamalı ve yargıya müdahale edilmemeli.



CHP’NİN GAFLETİ

Hem HDP’nin bölücülüğü üzerinden oy devşirilip hem böyle bir ihanete suskun kalınırsa, bunun adı iyi yüzlülük olacaktır.



Öyle, çünkü seçim ve sonrası süreçte, CHP’yi, HDP’yi sırtladığı için hedef yapan iktidar cenahıdır.



Doğruya doğru, AKP ile MHP, o konuda haklıydı.



CHP, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu maalesef bölücüleri Meclis’e taşımıştır zira o gürüha tavır alınsaydı, bu mümkün olmayacaktı.



AKP, İŞBİRLİKÇİ



PKK pardon HDP, bugün parlamentodaysa bunun birinci sorumlusu CHP liderliğidir.



Ancak...



Şimdi şayet HDP için gereği yapılmaz, yani kapatma davası açılmazsa iktidar, yani AKP, bu yanlışa ortak olacaktır.



Evet, hadise bu aşamada turnosol kağıdı hüviyetindedir.



İktidar, HDP’ye gerçekten karşı mı, yoksa onu siyaseten istismar mı ediyor ortaya çıkacak.



HDP’ye dava açılır ve kapatılırsa buradan ilan ediyorum, iktidarı bu konuda alkışlayacağım.



Yok bu yapılmayıp yine, “Efenim onu CHP Meclis’e soktu” diyerek mugalata ile geçiştirilirse AKP’yi tıpkı CHP gibi sorumlu ve işbirlikçi ilan edeceğim.



BAHÇELİ VE VATANSEVERLİĞİ



Evet açık bir sınav ile karşı karşıyayız.



AKP gerçekten HDP’ye karşı mı değil mi belli olacak.



Aynı şekilde MHP ve Bahçeli’nin samimiyeti yine bu hadise ile test edilecek.



Bahçeli, eğer bu olayı mesele yapmaz ve HDP’nin kapatılmasını geçiştirirse onun milliyetçiliği ve hatta vatan severliği sorgulanacaktır.



Kısacası HDP olayı tam bir imtihan konusudur.