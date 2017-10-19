AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, "Genel Başkan Danışmanlığı" görevinden istifa ettiğini bildirdi

AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Ağustos'ta ekonomi alanında çalışmalar yapmak üzere parti tüzüğünün 145. maddesi uyarınca şahsının 'Genel Başkan Danışmanı' olarak atanması dolayısıyla büyük onur duyduğunu belirtti.



Bu göreve getirilmesi dolayısıyla AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Dişli, açıklamasında şunları kaydetti:



Ancak bu şerefli göreve atanmamın ardından gerek basın gerek sosyal medya gerekse parti içinden birçok arkadaşımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor.



Partime ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman, hangi makam ve mevkide olursa hizmet etmeyi bir onur olarak kabul ediyorum.



Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere, daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim.



ulusal.com.tr